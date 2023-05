Las contradicciones de los padres de bebé asesinado en Loreto podrían llevarlos a prisión: Fiscal y Policía investigan caso

Padres de bebé asesinado en Loreto son sospechosos del crimen | Latina TV

El asesinato de un bebé de once meses en Loreto ha conmocionado a toda la región. Los padres del menor denunciaron que fueron asaltados en el puente Nanay por unos delincuentes en moto y al poner resistencia, aparentemente, estos apuñalaron al menor por la espalda, herida que afectó órganos vitales y le provocaron la muerte.

La ciudadanía salió a las calles a reclamar mayor seguridad, pero las primeras investigaciones apuntan a los padres y no al supuesto robo que ambos habrían sufrido. Las contradicciones de los progenitores elevaron las alarmas de la policía especializada y del fiscal a cargo del caso, por lo que días depués de la muerte de la criatura, los padres fueron citados para una primera reconstrucción de los hechos en el mismo lugar donde sucedió la tragedia.

El fiscal a cargo del caso, Tito Chávez Cárdenas, de la Quinta Fiscalía de Maynas, ante la pregunta si los padres del menor podrían ir a prisión, sostuvo que “en una investigación todas las posibilidades están dadas, pero esto sobre alguna medida que se pueda solicitar ante el Poder Judicial está en función de que esté acreditado y corroborado”.

“En toda investigación las posibilidades están abiertas, que se varíen la condición de testigo a imputado o que se solicite alguna medida restrictiva. De darse estos presupuestos, la fiscalía adoptará las medidas del caso”, dijo Chávez Cárdenas.

Sobre la investigación el fiscal no quiso ahondar en detalles debido a que el proceso se encuentra en calidad de ‘secreto’. “Fiscalía no va a emitir ningún pronunciamiento, pero sí puedo decir que sí se ha recabado las grabaciones de negocios particulares en el lugar y serán constrastadas con las declaraciones de los padres”.

Fiscal del caso de niño asesinado en Loreto da detalles de la investigación | Latina TV

Mamá culpa de muerte a papá del bebé

Tito Chávez sostuvo que ante las declaraciones de la madre del menor asesinado, esta sería la tercera versión de los hechos que ha dado la progenitora. “Estamos hablando de un delito de robo agravado subsecuente de muerte y la pena es bastante alta y en virtud a la información pública que está saliendo, no es suficiente para formar convicción o un criterio respecto a la investigación. Tenemos que llamar a la mamá y se le ha convocado al despacho para que de su declaración respecto a esta declaración en contra del papá del menor”.

Vanessa Cachique, en declaraciones a Latina Noticias, acusó al padre de su hijo, Jesús Bautista, de matar a su hijo para no pagar la pensión del menor.

“Tú has planeado esto para que no me des la pensión de tu hijo. Yo le dije así... Yo digo que él lo ha hecho”, acusó la madre del menor.

En tanto el padre manifestó que es entendible por el dolor y desesperación que siente. “En estos momentos cualquier cosa se puede dar”.

Indicó a la reportera de Latina que el padre del niño, cuando se enteró que estaba embarazada le pidió que abortada.

Loreto: horrendo crimen a bebe de 10 meses

Evidencias apuntarían a los padres

Giro escalofriante. El departamento de investigación criminal de la PNP de Iquitos reúne evidencia que indicarían que los padres estarían implicados en la muerte del pequeño debido a las contradicciones en las que han caído tanto en la manifestación policial como en la reconstrucción de los hechos.

Para los investigadores de la Policía Nacional, los padres narran de manera diferente la secuencia de lo ocurrido. A la PNP le llama notoriamente la atención los detalles minuciosos que brindaron ambos padres, ya que son difíciles de captar debido a la oscuridad de la zona.

Indican que a lo largo de los dos kilómetros que tiene el puente Nanay no cuenta con iluminación y al momento del relato los padres relataron que ambos estaban separados a una distancia considerable. Sin embargo, Jesús Bautista explicó que en plena oscuridad logró ver el ataque con el cuchillo.

La mujer, en tanto, describió con total claridad la fisionomía del delincuente que la atacó.

En tanto, la mamá del menor se ha mudado del lugar donde vivía con el pequeño, mientras que el padre ya no responde llamadas ni se ha mostrado ante la prensa.

La policía y Fiscalía han declarado las investigaciones como secreto, mientras que los padres están citados para pasar un peritaje psicológico y una nueva manifestación.