‘JB en ATV’ vs ‘El Reventonazo de la Chola’: Cuánto rating logró la respuesta de Jorge Benavides a Dayanita

Jorge Benavides asegura que Dayanita tenía contrato. (ATV)

Jorge Benavides no toleró la acusaciones que hizo Dayanita en contra de él en ‘El Reventonazo de la chola’, es por ello que usó su programa para hacer sus descargos. A través de una parodia de ‘El Valor de la Verdad’, donde Alfredo Benavides imitó a Beto Ortiz y Jorge se sentó en el temido silllón rojo.

‘El Valor de la Verdura’ fue la ventana que usó Jorge Benavides para responder a su excompañera de ‘JB en ATV’, quien lo acusó de no haberle dado un contrato.

“Cuando yo me entero de esto, me comunicó con mi abogado y me dice que el contrato si está, es más, todos tenían contrato. El pago siempre fue puntual y no solo eso, sino también los adelantos, algo que no todo el mundo ha tenido. La señorita tenía ese privilegio, por eso dije, en su momento, que es una malagradecida. Aún habiendo sido ayudada, habló mal de nosotros”, indicó el humorista.

Además, contó que cuando se enteró que Dayanita apareció en un programa para adultos, se comunicó con su excompañera para llamarle la atención. Al día siguiente, la cómica dejó plantado el programa.

“La llamé para llamarle la atención y me pedía disculpas que no iba a volver a suceder. Después de esa llamada de atención fue la primera vez que falta. Al día siguiente ya no vino a grabar, plantó al programa”, relató.

Seguido, confesó que desde ese momento notó un cambio de actitud en la actriz que comenzó a no gustarle. “Ahí me di cuenta de que se estaba transformando. Quien llegó y recibía consejos y también llamadas de atención ya no quería recibir llamadas de atención ya no lo soportaba”, agregó Jorge Benavides.

Estas declaraciones han causado revuelo, pues el comediante de gran trayectoria no suele responder a las críticas o ataques. Es por ello, que muchos estuvieron pendientes del espacio, el cual estuvo cerca de alcanzar a su competencia ‘El Reventonazo de la Chola’.

El espacio de América TV logró 9.4 puntos de rating, ubicándose en el segundo lugar, mientras que el programa de ATV logró el tercer puesto, con 9.2.

A continuación, la lista de las producciones más vistas del sábado 13 de mayo

1.- Los Milagros de la Rosa: 10.2

2.- El Reventonazo de la Chola: 9.4

3.- JB en ATV: 9.2

4.- Mujeres de la PM: 7.6

5.- El Gran Chef Famosos: 6.3

6.- El Jirón del Humor: 5.6

7.- Estás en Todas: 4.6

Jorge Benavides negó haber maltratado a Dayanita. (ATV)

Dayanita es criticada por Alfredo Benavides

El hermano de Jorge Benavides, Alfredo Benavides, aclaró que Dayanita no ha sido despedida del programa cómico, sino sancionada por un acto indisciplinario.

“Soy el vocero del programa y debo aclarar que la señorita Dayanita no estuvo en el programa del último sábado porque cometió un acto de indisciplina y fue sancionada. Creo que ella es la persona más indicada en reconocer y decir cuál fue el acto de indisciplina y la sanción recibida. Recordemos que yo fui separado del programa por cometer una indisciplina y Jorge (Benavides) no le va a consentir indisciplinas a nadie”, dijo a Trome.

“Como lo dijo en su momento la productora, nadie es indispensable, solo el dueño del programa. Todo artista que es humilde siempre reconoce sus errores, cumplir su sanción y regresar al trabajo. Aquí se tiene que respetar el trabajo y también a los compañeros porque aquí todos venimos temprano, nos citan a las siete de la mañana y llegamos media hora antes... en ningún trabajo consienten este tipo de actos. Se han especulado muchas cosas en otros medios que no son reales, pero tampoco voy a dar detalles”, acotó.