Dina Boluarte ha perdido la confianza de las Fuerzas Armadas, según Roberto Chiabra

La presidenta Dina Boluarte ha participado de diversas actividades de las FF.AA. durante la última semana.

La jefa de Estado ha sido blanco de críticas por su intento de señalar a las Fuerzas Armadas como responsables de las muertes durante las protestas en su contra. Los comentarios en contra de sus declaraciones continúan y ahora ha sido turno del congresista Roberto Chiabra, quien ha señalado un intento de evadir responsabilidades no solo de la presidenta Dina Boluarte sino también de su premier Alberto Otárola.

En conversación con La República, el legislador criticó que estos hayan guardado silencio “para eludir esa responsabilidad política”. “Luego viene el informe (de la CIDH). Y lo que no dijeron es que lo recibieron en borrador y tuvieron la oportunidad de aclarar. Aclararon a favor de ellos y le echan la culpa, como siempre, a las Fuerzas Armadas”, dijo al citado medio. Además cuestionó que se haya dado mal la orden política de detener las protestas.

Durante los últimos días la jefa de Estado ha participado de diversas actividades de las FF.AA., presuntamente para intentar fortalecer la confianza con estos; sin embargo, para el congresista Chiabra se trata de una acción tardía. “Ya no hay esa confianza, ya se perdió. Las FF. AA., cuando sale, tiene que tener respaldo político, respaldo legal y respaldo social. Respaldo político de la presidencia, del Ejecutivo”, recalcó.

Roberto Chiabra cuestionó los intentos de la presidenta de deslindar de su responsabilidad política en torno a las muertes de las protestas.

Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, también ha perdido la confianza de los representantes de las Fuerzas Armadas y de los gobernadores regionales que ya no desean entablar comunicación con este. “Entonces, ella tiene que darse cuenta, tiene que tomar oxígeno su gabinete, por el bien del país”, señala Chiabra como solución al problema de representatividad que afronta el Poder Ejecutivo.

El congresista no considera que el de Dina Boluarte sea un gobierno autoritario, sino uno “democrático que no ha sabido tomar decisiones oportunas. Esa es falta de calidad en el gabinete”. “El presidente no es “Recuperen el orden interno, bájenme la violencia, me dan los resultados. ¿Salió mal? Tienen sus manuales y su reglamento, yo no tengo responsabilidad. Nadie le dice que tenga responsabilidad penal. Entonces hay que medir hasta dónde va su responsabilidad política”, agrega el congresista.

Niega culpabilidad

La Defensoría del Pueblo señala que son al menos 60 peruanos los que perdieron la vida durante el desarrollo de las protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte. La mayoría de estos habrían sido debido al actuar de las fuerzas del orden que incluyen a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, instituciones cuya jefa suprema es la mandataria. Sin embargo, esta ha señalado a Pedro Castillo como el culpable de las muertes.

La presidente de la república sostuvo que el exdignatario interfiere con las actividades de Palacio de Gobierno. (TV Perú)

“Hemos vivido momentos políticos muy tristes y con una tremenda violencia. Yo les pregunto: ¿Los fallecidos en esa crisis política del primer trimestre de este año a quién beneficiaba? ¿A este Gobierno de una mujer andina o a Pedro Castillo? Pues a Castillo Terrones”, aseveró la dignataria durante un reciente evento público. Esta indicó que su gestión otorgará “tranquilidad y paz al país”.

“El asesino sentado en la Diroes es Pedro Castillo. Es el autor de las más de 60 víctimas de esa crisis política que lamentamos tremendamente. No vamos a caer en esa provocación ni en ese juego, vamos a trabajar por el bien de todos los peruanos y peruanas. Estamos firmes defendiendo la democracia y la institucionalidad”, puntualizó la mandataria quien semanas atrás dijo no estar al tanto de las acciones de las Fuerzas Armadas.