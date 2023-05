Dónde ver Inter vs Milán HOY en Perú: canal TV y cómo seguir semifinales vuelta de Champions League

Dónde ver Inter vs Milán HOY en Perú: semifinales vuelta de Champions League 2023. (Reuters).

Inter de Milán vs AC Milán. Se miden hoy, martes 16 de mayo, en el estadio Giuseppe Meazza por semifinales vuelta de Champions League 2023. En el duelo de ida, los ‘negriazules’ vencieron 2-0 y tienen la primera opción para llegar a la final. Igual, cualquier cosa puede pasar en esta clase de encuentros. Conoce dónde y cómo seguir el partido.

Te puede interesar: Lautaro Martínez fue figura en el triunfo que dejó al Inter en el umbral de la final de la Champions: de vivir “un sueño” a una particular comparación

¿Cómo llegan? Los ‘neroazzurros’ vienen de cinco victorias al hilo en la Serie A que lo ubican en el tercer lugar con 66 puntos, a tres del segundo Juventus y lejos del Napoli, que se proclamó campeón hace una semana. Por tal motivo, a falta de tres jornadas para que culmine el torneo, asegurará su cupo en la siguiente edición de la Liga de Campeones.

Asimismo, los dirigidos por Simone Inzaghi se impusieron a la ‘Vieja Señora’ en las semifinales de la Copa Italia, por lo que disputarán la final ante Fiorentina el miércoles 24 de mayo en el estadio Olímpico de Roma.

Te puede interesar: Partidos de hoy, martes 16 de mayo: horarios, canales TV y resultados en vivo

Ahora, uno de los puntos altos en el Inter de Milán es la zona ofensiva. Lautaro Martínez y Romelu Lukaku han venido conformando una dupla de temer, que hace un par de temporadas le permitió adjudicarse la Serie A (2020/2021). La recuperación del belga ha sido crucial para la mejora de su equipo, pero iniciaría en el banco de suplentes ante la experiencia y buena combinación que tuvieron el argentino con Edin Dzeko.

Lautaro Martínez es uno de los referentes de Inter de Milán y el que liderará el choque ante AC Milán. (REUTERS)

Por su parte, AC Milán no atraviesa un buen presente en el campeonato italiano, ya que de sus últimos cinco partidos ganó en dos ocasiones, empató en otras dos y perdió en una. La última fue la caída que tuvo ante Spezia el reciente fin de semana por 2-0.

Te puede interesar: El Inter derrotó 2-0 al Milan y se quedó con el primer clásico de las semifinales de la Champions League

La contraparte, es que los ‘rossoneros’ sucumbieron ante su clásico rival en la ida de las semifinales de la actual edición de la Champions League. Edin Dzeko (8′) y Henrikh Mkhitaryan (11′) rompieron el bloque defensivo de los de Stefano Pioli y llegan con ventaja para la vuelta.

Resumen y goles del triunfo 'neroazzurri' en la ida de las semifinales del certamen continental. (Video: Inter)

Bajas

Inter de Milán no tendrá a su equipo completo, pues el defensa Milan Skriniar viene con una molestia en la espalda que no le ha permitido jugar desde marzo. En tanto, AC Milán tiene las dudas de Alessandro Florenzi, Ismael Bennacer y Junior Messias por problemas físicos. Los esperarían hasta el último momento.

Hora y canal TV de Inter de Milán vs AC Milán para Perú

El encuentro entre Inter de Milán y AC Milán por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League será transmitido el martes 16 de mayo a las 14:00 horas por intermedio de ESPN para Perú. También podrá ser visualizado a través de la plataforma de streaming, Star Plus.

Inter de Milán vs AC Milán: posibles alineaciones

Inter de Milán: André Onana; Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Lautaro Martínez y Edin Dzeko. DT: Simone Inzaghi

AC Milán: Mike Maignan; Davide Calabria, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Theo Hernández; Sandro Tonali, Rade Krunic; Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leao; Olivier Giroud. DT: Stefano Pioli

Horarios de Inter de Milán vs AC Milán

- Perú / 14:00 horas

- Colombia / 14:00 horas

- Ecuador / 14:00 horas

- Venezuela / 15:00 horas

- Bolivia / 15:00 horas

- Chile / 15:00 horas

- Paraguay / 15:00 horas

- Argentina / 16:00 horas

- Uruguay / 16:00 horas

- México / 13:00 horas

- Brasil / 16:00 horas

- Estados Unidos (Miami) / 14:00 horas

- España / 21:00 horas

Canales para ver Inter de Milán vs AC Milán

- Perú / ESPN, Star+

- Colombia / ESPN, Star+

- Ecuador / ESPN, Star+

- Argentina / ESPN, FOX Sports, Star+

- Bolivia / ESPN, Star+

- Brasil / TNT Sports, HBO Max

- Chile / FOX Sports 1, ESPN, Star+

- México / TNT Sports, HBO Max, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Paraguay / ESPN, Star+

- Uruguay / ESPN, Star+

- Venezuela / ESPN, Star+

- Estados Unidos / TUDN, Univision, ViX+, Paramount+

- España / Movistar Liga de Campeones, Movistar+