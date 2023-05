Natalia Salas y su amor incondicional por Leandro: “Él me ha visto hermosa siempre”

Natalia Salas celebra la vida y su maternidad. (Instagram)

Su sueño nunca fue la maternidad, hasta el día que realmente se sintió preparada. Sergio Coloma, su compañero y gran amor, despertó en Natalia Salas aquel deseo de querer formar una familia por primera vez. Y aunque se embarazó y dio a luz en la pandemia- tiempos de mucha tensión y temores- es uno de los momentos que no cambiaría por nada del mundo.

Hoy en día, cuando a Natalia se le pregunta por su pequeño, se le llena de alegría el corazón. Tiene claro que es la personita que le ha dado fuerzas para salir adelante y no dejarse vencer en los momentos más duros que le ha tocado vivir. “Mi hijo es todo lo que está bien en el mundo, absolutamente todo lo que yo hago y dejo de hacer es por él y para él”, dice a Infobae mientras sonríe y los ojos se llenan de emoción.

En el Día de la Madre, Natalia nos abre su corazón y nos habla de cuánto le ha cambiado la vida ser mamá de Leandro, lo importante que ha sido él para su recuperación del cáncer de mama y la relevancia que tiene el darse tiempo para uno mismo.

Natalia, ¿cómo celebras los días de a madre?

Bueno, todo dependiendo si mi querido marido me sorprende jajaja, lo que tengo claro este domingo no tengo radioterapias, el lunes regreso. Así durante tres semanas. Esta fecha tiene un significado especial para mí, mi hijo es todo lo que está bien en el mundo, absolutamente todo lo que yo hago y dejo de hacer es por él y para él.

La maternidad cambia la vida...

Sí, claro. Yo conocí un amor incondicional e irrepetible cuando sacaron a Leandro de mi panza y me lo pusieron encima. Lo amaba desde que estaba en mi barriga y tenerlo en mis manos fue... no, es que no tiene precedentes. Y ahora que es un niñito que habla todo y que es súper despierto, que se puede conversar con él, lo veo y a veces me pongo a llorar de amor nada más de contemplarlo, tan hermoso, tan saludable, tan lleno de energía.

Natalia Salas dio a luz en el 2020, en medio de la pandemia.

¿Es la misma energía que te dio a ti para salir adelante?

Sí, él me ha llenado de energía durante mis quimios, él me ha llenado de energía durante mi postoperatorio, todo mi tratamiento. Él me ha visto hermosa siempre, su frase es ‘qué bonita la mamá', y yo así sin pelo jajaja. (Respira) No, no tiene precedentes.

Hace poco viajaste con tu hermana, sigues con tu carrera actoral, acudes a entrevistas, más la maternidad, ¿cómo te das tiempo para todo?

Organizándome, yo sigo haciendo todo lo que hacía, siempre con el respaldo de mi oncólogo, claro. Nunca he dejado de trabajar porque es lo que me apasiona. He viajado con mi hermana, ella no vive acá, vive en Madrid. Vino de visita y aprovechamos para irnos de viaje juntas, y la hemos pasado hermoso. Ahora estoy planeando otro viaje, este 2023 cumplo 20 años de haber salido del colegio, ya cuento los meses para realizarlo. Sin embargo, dentro de los espacios que me doy, sé que absolutamente todo lo que hago y lo que dejo de hacer es para y por Leandro.

Natalia Salas. (Carlo Fernández/Infobae)

Este tiempo para ti sería complicado sin el apoyo de un buen compañero (Sergio Coloma)....

No podría, definitivamente es importante saber escoger con quién tienes un hijo. Y lo he dicho siempre, mi tratamiento, mi vida laboral, mi vida de ocio y todo, no sería lo mismo si no fuese por Sergio, ni mi tratamiento oncológico, ni nada. Tener un buen compañero es fundamental, de verdad que sí, no hay nadie en el mundo en el que yo confié más para que cuide a Leandro que su padre.

¿Has viajado solo con Sergio?

Es loquísimo, nosotros no hemos tenido un viaje solo los dos, él se ha ido de viaje solo, yo me he ido de viaje sola, pero no solo nosotros, sin mi hijo. Sentimos que no hay nadie en quien confiar que no seamos nosotros mismos, pero claro, soñamos con irnos de viaje, de repente disfrutar de una ciudad lejana, pero todavía nos da un poco de reparos en dejar al bebé tantos días solo, porque es un poco complicado, es nuestro tesoro más valioso.

Disfrutar de la maternidad y de tu espacio ¿es el consejo que le darías a las mamás en ese día?

Es importante tener estos espacios para mí porque es saludable como mamá, estar ecuánime, estar feliz, estar estable emocionalmente para darle lo mejor de ti a tu familia y a todos. Nunca será malo darte tiempo para ti y disfrutar de uno mismo.