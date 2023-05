Natalia Lafourcade envia saludo a las mamás peruanas por el Día de la Madre: “Les mando todo mi cariño

Natalia Lafourcade envió emotivo mensaje a las mujeres peruanas por el Día de la Madre.

Natalia Lafourcade envió un cálido mensaje a las mamás del Perú con motivo del Día de la Madre. Durante una entrevista en Chile, la cantante se tomó unos minutos para dedicarle unas tiernas palabras a todas las mujeres peruanas que celebrarán este domingo 14 de mayo en compañía de sus hijos y familiares.

Como se sabe, la artista internacional llegará al nuestro país el próximo 20 de agosto para brindar un único concierto en el Arena 1 de San Miguel. La mexicana deleitará a todos sus fieles seguidores con lo mejor de su repertorio y todo el universo creativo de su reciente álbum “De todas las flores”.

“Este mensaje va para todas las mamacitas lindas del mundo en especial a las mamitas del Perú. Les mando todo mi cariño, pasénla muy lindo y que las apapachen mucho”, dijo.

Asimismo, la intérprete de “Hasta la Raíz” aprovechó las cámaras para asegurar su pronta presentación en Lima, que promete ser inolvidable para todos sus fans. “Nos vemos el próximo 20 de agosto en Arena 1. No se pierdan este concierto que es dedicado a todas las flores hermosas del mundo. Les mando todo mi amor”, expresó Natalia con una sonrisa y mandando un beso.

Natalia llegará acompañada por una banda de músicos de varios territorios, muchos provenientes de su tierra veracruzana, este nuevo concierto invita al público a sumergirse en el universo de la artista, donde las emociones nos llevan a recorrer su carrera: desde la presentación de su nuevo álbum hasta esas canciones que ya son parte de nuestra identidad.

Natalia Lafourcade y su cálido saludo a las madres peruanas. (Captura)

Aún hay entradas a la venta

Las entradas para disfrutar del espectáculo de Natalia Lafourcade aún se encuentran disponibles para todas las zonas y con el 20% de descuento con las tarjetas del banco Interbank. Los tickets están a la venta en la plataforma digital de Joinnus. Esta reducción en el precio será hasta agotar stock.

Red Carpet Primeras filas S/ 599

De todas las flores S/ 423

Vine solita S/ 310

Mi manera de ser S/ 239

Hasta la raíz S/ 159

Las entradas en su precio regular también están disponibles para aquellos que no cuenten con tarjeta Interbank. Se podrán comprar hasta un máximo de 6 boletos por persona con cualquier medio de pago.

Red Carpet Primeras filas S/ 599

De todas las flores S/ 529

Vine solita S/ 399

Mi manera de ser S/ 299

Hasta la raíz S/ 199

Precios para el concierto de Natalia Lafourcade. (Joinnus)

Sobre ‘De todas las flores’

Este álbum demuestra el nivel de creatividad de Natalia Lafourcade, mostrando la pureza y naturalidad que la caracteriza, así como también su camaleónica habilidad en explorar nuevos géneros musicales desde el jazz, bossa nova hasta el bolero, con letras en las que predomina temas sobre la vida, la muerte, el amor, el desamor, inclusión, feminidad, el misticismo y la sanación.

“Me entretuve mucho visitando un montón de géneros y compositores bellísimos”, cuenta Natalia. “Y luego sentí una llamada interna. En medio de la pandemia, me di cuenta de que me estaba escondiendo, lo que me hizo reflexionar y entender que tenía que romper el hielo y volver al estudio de grabación¨, agregó.

A lo largo de su carrera, la cantante ha recibido 28 nominaciones a los Latin Grammys, ganando 15 de ellas, siendo el último por la categoría a Mejor Video Musical Versión Larga con “Hasta La Raíz, El Documental”. Además, recibió también 8 nominaciones a los Grammy Awards, de las cuales ganó 3, recibiendo el premio por Mejor Álbum Regional Mexicano con “Un Canto Por México: El Musical”.

Otro de los momentos que ha marcado la carrera musical de la cantante fue cuando en 2018 se presentó en los premios Oscar para cantar el single principal de la película mexicana “Coco”, elegida ese año por la Academia como Mejor Canción Original.