Gol de Carlos Garcés para el 1-0 de Cienciano ante César Vallejo por Liga 1

Carlos Garcés, delantero ecuatoriano, abrió el marcador ante los trujillanos por Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max).

Cienciano se enfrentaba en condición de local ante Universidad César Vallejo en un cotejo correspondiente a la reprogramada jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. Desde el inicio, los ‘poetas’ se hicieron con la pelota y la transitaron de un lado a otro con mucha paciencia para buscar los espacios y generar peligro, considerando que la altura sería un factor en su contra. Por su parte, los cusqueños trataron de ser más directos, pero sin éxito. Para la etapa complementaria, la situación cambió y fueron los locales los que abrieron el marcador a través de Carlos Garcés.

Esta acción se llevó a cabo a los 65 minutos de la contienda. Los trujillanos habían tenido más ocasiones para romper la paridad, aunque no fueron lo suficientemente efectivos para transformarlas en gol. Fue así como Koichi Aparicio inició una jugada desde la defensa que fue recepcionado por Kevin Sandoval. El canterano de Sporting Cristal se movió hacia el sector izquierdo para ubicar a un compañero, pero no encontró, por lo que tocó en corto con Gonzalo González, quien abrió para la banda derecha.

Hansell Riojas intentó progresar por ese flanco, empero, estaba bien cerrado. El esférico quedó en posesión de González, que descargó con Sandoval y este lo hizo con Iván Santillán. El lateral izquierdo, que había centrado su posición, aperturó con Ayrthon Quintana. El carrilero se sacó a su marcador y metió un centro rasante que el delantero ecuatoriano trató de conectar, aunque fue jalado por Renzo Garcés.

La falta de Renzo Garcés sobre Carlos Garcés que el árbitro cobró penal. (Liga 1 MAX)

El árbitro Jonathan Zamora no dudó y sancionó la pena máxima. Pero eso no fue todo, ya que le mostró la segunda cartulina amarilla al defensa de César Vallejo (la primera fue a los 50 minutos). Carlos Garcés fue el que se paró frente a la pelota en una acción que demoró ante el reclamo de los jugadores del equipo ‘universitario’. Finalmente, el artillero se mostró decidido y abrió la cuenta con un potente remate cruzado y rasante, que si bien el portero Carlos Grados alcanzó a adivinar, no pudo evitar que su valla cayera.

En la celebración, el exatacante de Barcelona de Guayaquil se dirigió a la cámara de la transmisión para, primero festejar el gol con Alberto Quintero y Kevin Sandoval, y luego mostró un polo que tenía el siguiente mensaje: “Feliz día mamá”, que estuvo acompañado con el nombre del jugador y su dorsal 21.

Goleador de la Liga 1

Con esta anotación, Carlos Garcés estiró la ventaja con el resto de sus competidores y llegó a las 11 dianas en la Liga 1 2023 y se convierte, de manera momentánea, en el máximo goleador del campeonato, superando a Adrián Fernández de Alianza Atlético y Yorleys Mena de César Vallejo, ambos con nueve. De hecho, el colombiano trató de perforar el arco cusqueño, pero no estuvo claro como en otras situaciones.