Adriana Lúcar criticó a la FPF por organización de la Liga Femenina 2023: “Al no tener televisión, todo ha bajado”

La delantera Adriana Lúcar se refiero a la mala organización de la Federación en el campeonato femenino. Incluso mencionó que ha bajado el nivel con respecto a años anteriores. (Alianza History)

Alianza Lima es uno de los líderes del torneo femenino junto a Universitario de Deportes. Pero eso no significa que no tenga dificultades. La delantera ‘blanquiazul’, Adriana Lúcar, se quejó de la organización del campeonato. La ariete peruana manifestó que la competición ha perdido nivel con respecto a años anteriores.

Te puede interesar: ¿Adriana Lúcar volverá a la selección peruana? Detalles de su posible regreso a la ‘bicolor’

“Justamente traigo el comando técnico brasileño y la gente ya está emocionada. Por un lado, la Federación trae un comando técnico brasileño, pero, por otro lado, no pudo organizar bien un campeonato de fútbol femenino. Entonces, me manda un mensaje que no sé si quieres o no quieres”, sostuvo tras el partido ante Sporting Cristal.

Además, comentó acerca de los problemas que pasaron en los últimos encuentros: “Si vas a traer un comando técnico brasileño, que estás invirtiendo un montón de plata, que tu campeonato local sea bueno. Hemos jugado, la otra vez, tres partido en siete días. Nos hemos quedado en unos hoteles en Trujillo y Chiclayo para llorar. No podías dormir porque no había aire acondicionado. Entrabas al hotel y sudabas”.

Te puede interesar: Jugadoras de Deportivo Municipal y Melgar protagonizaron brutal pelea en la Liga Femenina de Perú

“Yo no pude dormir, muchas chicas tampoco pudieron hacerlo. La idea es que esto mejore. Este año, el campeonato se ha venido a menos. Es la verdad. Esperamos que la Federación pueda considerar y hacerlo mejor, porque el 2021 fue un boom. El año pasado estuvo bueno, pero este año sentimos que estamos tristes y decepcionadas con el campeonato”, afirmó.

Lúcar también habló sobre la programación de los compromisos y las dificultades que les genera a las jugadoras: “Es complicado, nos ponen unos horarios donde no puede venir la gente a vernos. Entonces, cómo esperamos que esto crezca si la gente no viene a los estadios y ponen horarios complicados. Por otro lado, está la gente que trabaja y estudia. Cuántas niñas, que aún están en el colegio, tienen que pedir permiso para jugar. También las que trabajan tienen que pedir permiso en la ‘chamba’ para estar acá y no es justo”.

Te puede interesar: Erick Osores reveló que Gonzales Posada buscó el reemplazo de ‘Chicho’ Salas en Alianza Lima: “Lo dijo en una reunión”

La ariete de Alianza Lima se refirió la influencia de la transmisión de los partidos para el torneo femenino: “La idea es que se nos dé muchas o buenas opciones para que esto pueda crecer. Para mí es una decepción. Veníamos haciendo bien las cosas. Al menos el fútbol femenino había crecido muchos en estos dos años. Obviamente, la tele influye muchísimo. Ahora, el no tener tele todo a bajado”.

Asimismo, Lúcar pidió a la FPF que cambie las condiciones del torneo local: “La idea es que la federación pueda reconsiderar y mejore este campeonato. Nosotras queremos que esto crezca y estamos poniendo de nuestra parte . Queremos que la federación nos apoye organizando un buen campeonato”.

“El equipo que gane tiene la Copa Libertadores en octubre. ¿Va dar el campeonato para llegar octubre? O nos van hacer lo del año, que terminaba el campeonato y a los dos días tenías que viajar a jugar en altura. La Federación quiere que el equipo que vaya a la Libertadores haga un buen papel o simplemente es que vayan y que pase lo que tenga que pasar. No, nosotras queremos ir y competir. Para eso necesitamos tiempo”, finalizó.

Alianza Lima superó 3-0 a Sporting Cristal por la fecha 7 de la Liga Femenina.

El siguiente rival de Alianza Lima

Las ‘íntimas’ se enfrentarán a Universitario de Deportes en una nueva edición del clásico del fútbol peruano (domingo 21 desde las 15:30 horas de Perú). El elenco dirigido por John Tierradentro viene de vencer 2-0 a Academia Cantolao por la fecha 7 del torneo. Los goles fueron de Kimberly Flores (17′) y Scarleth Flores (45′).

Ambos equipos vienen invictos en el campeonato, dado a que ninguno a perdido. La escuadra de La Victoria ocupa la primera posición al tener una mejor diferencia de gol que su rival. Las ‘blanquiazules’ han goleado en todos sus encuentros, mientras que las ‘cremas’ solo lo hicieron en una ocasión.