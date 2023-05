Huancavelica: ministro de Economía prometió acabar con la pobreza

FOTO DE ARCHIVO. Alex Contreras es juramentado como Ministro de Economía por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en Lima, Perú, el 21 de diciembre de 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

El ministro de Economía, Alex Contreras Miranda, tuvo que huir en el auto que el gobierno le proporciona durante su visita a Huancavelica. Según un video difundido por el programa ‘Al Estilo de Juliana’, personas que venían protestando en contra del gobierno de Dina Boluarte corrieron detrás del vehículo donde se encontraba el ministro para gritarle “asesino”.

Te puede interesar: Manifestantes echan a ministro de Economía en Huancavelica: “Se escapa del pueblo”

En el registro audiovisual se observa que los manifestantes lanzan rocas contra el carro, mientras que presuntos custodios del ministro de Economía les piden que no lo ataquen con piedras.

Según el diario La República, las personas que se manifestaban contra el gobierno estaban esperando al ministro Contreras en la puerta principal de la Dirección Regional de Educación.

Te puede interesar: Economista González Izquierdo: “Casi 20 millones de peruanos son pobres”

Para evitar confrontarlos, el titular del sector Economía y Finanzas salió por la puerta trasera del local en un auto gris de lunas polarizadas.

Ministro de Economía huye de manifestantes en su contra en Huancavelica.

Su visita a Huancavelica, ciudad con altas tasas de pobreza cuyos residentes participaron de las protestas contra Boluarte desde diciembre de 2023, se debió a su participación en la instalación de la Mesa de Desarrollo Territorial.

Te puede interesar: Dina Boluarte sostiene que no tiene comando sobre las FF. AA. y la PNP, pero dos artículos de la Constitución la desmienten

En esta reunión, Contreras prometió que el gobierno de Dina Boluarte trabajará en un paquete especial con el fin de reducir la pobreza este año.

“En los últimos ocho años, la pobreza no se movió. La pandemia hizo que se elevará 30% (...) y como sociedad no podemos tolerar que más de nueve millones de peruanos no tengan lo mínimo”, dijo.

Durante su participación, afuera de la Dirección Regional de Educación, ciudadanos arengaban “Dina asesina, el pueblo te repudia” y “Hay hambre, miseria, por culpa del gobierno”.

Uno de los manifestantes se pronunció en contra de que Contreras haya huido en un auto del local y no haya querido conversar con ellos.

“Lamentablemente, como siempre, se rehúye y escapa del pueblo huancavelicano. Lo estamos esperando y se está corriendo por otra puerta”, comentó una de las personas que participó de la protesta.