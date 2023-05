Economista González Izquierdo: “Casi 20 millones de peruanos son pobres”

La pobreza en Perú va en aumento desde 2021. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

El economista y exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Jorge González Izquierdo, concluyó que casi 20 millones de peruanos, es decir, el 60% de personas que residen en el país son pobres o propensos a convertirse en pobres. A esta conclusión llegó tras leer el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), titulado “Resultados de la Pobreza Monetaria en el Perú 2022″.

El especialista aseguró esto tras sumar el 32.3% de población vulnerable (INEI los considera como personas no pobres, pero que son altamente propensas a serlo) más el 27.5% de personas pobres que ya existen en el Perú.

Las personas consideradas como vulnerables podrían pasar a ser pobres con cualquier ligero movimiento en la economía nacional. González Izquierdo explicó que “están pegaditos a la línea de la pobreza”.

“Si sumas 32.3% más 27.5% de pobres, tienes que el 60% de la población peruana, casi 20 millones de peruanos de los 33 que somos, o son pobres o son vulnerables, muy propensos a convertirse en pobres o casi pobres”, aseveró.

El economista llegó a otras tres conclusiones tras leer la investigación. La primera lectura que tuvo es que la pobreza va en aumento, pues pasó de 26% en 2021 a 27.5% en 2022.

Además, la pobreza extrema o indigencia creció de 4.1% en 2021 a 5% en 2022.

“Significa que a 1.6 millones de peruanos no les alcanza para siquiera comer. Es gente que no come un día, dos o tres, o cuando come come poquito o malísima calidad de comida. Para ponerlo en términos más fuertes, son gente que se muere un poquito todos los días. En pleno siglo 21, 1.6 millones de peruanos hoy está en esa situación”, explicó.

La otra conclusión a la que llegó el economista es que la clase media peruana viene decreciendo. Antes de la pandemia del coronavirus, en 2019, esta clase representaba el 46% de peruanos, pero hoy solo representa el 40%. Es decir, cada vez hay menos gente que pertenece a la clase media.

“O sea, la clase media se ha reducido de forma importante y la clase media es el principal motor que te hace crecer una economía y sobre todo que te provoca un desarrollo social”, dijo.

Las razones por las que estos hechos vienen ocurriendo en el Perú sería la alta inflación que viene presentándose en el Perú desde 2021 hasta lo que va de 2023.

Mientras que el ingreso promedio de cada peruano creció solo un punto porcentual de 2021 a 2022, la inflación ascendió en 8.4%.

“Según el INEI, S/1089 es el ingreso promedio a 2022. En 2021 era S/1074, ¿cuánto creció en un año el ingreso promedio del peruano? un poquito más de 1% y la inflación fue de 8.4%. Ahí te das cuenta de que la inflación de lejos se comió el ingreso promedio peruano”, explicó.

Otra razón es el insuficiente crecimiento de la economía en el Perú, además de la falta de empleo adecuado y de acceso a sueldos.

Para frenar esto, es necesario encarar la alta inflación lo más pronto posible, según González Izquierdo.

“En segundo lugar, hay que tomar medidas para que el crecimiento de la economía que está en un promedio de 2.5% alrededor se vaya a 5% por lo menos de crecimiento continuo durante mínimo 10 años para que empiece a reducir la economía”, afirmó.