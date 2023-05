Yaco Eskenazi hizo llorar a Natalie Vértiz con emotivo saludo por el Día de la Madre. Estás en Todas / América TV

Este sábado 13 de mayo, Yaco Eskenazi rindió homenaje a Natalie Vértiz, su esposa y madre de sus dos hijos, por el Día de la Madre. Sus palabras conmovieron hasta las lágrimas a la modelo, quien aseguró que está más que contenta por poder pasar esa fecha especial al lado de sus hijos.

“Feliz Día de la Madre, mi amor. Te amo. Te quiero decir que eres una madre fuera de serie, la más dulce, la más linda, la más fuerte y guerrera. Tengo una admiración y un respeto para ti eterno. Te amo y estoy bendecido porque la vida te puso en mi camino”, mencionó en un principio.

Yaco Eskenazi agradeció también que su pareja “soporte” sus constantes bromas y que haya estado a su lado en sus mejores y peores momentos.

Yaco Eskenazi sorprendió a Natalie Vértiz con un arreglo floral por el Día de la Madre.

“No estaría donde estoy, sino fuera por ti, por tu soporte, por tu aliento y todo lo que generas en mí. Me empujas hacia adelante y creo que de eso se trata una pareja. Te amo. Sin duda, eres la mejor mamá del mundo. Te amo con todo el corazón”, finalizó en su mensaje.

Una conmovida Natalie Vértiz explicó la razón de su llanto y no dudó en enviar un tierno saludo a todas las madres peruanas.

“Soy una llorona. Me emociona este día, me encanta ser mamá, es el regalo más lindo que la vida me ha dado. Pasarla con mi bebé mañana es hermoso. Quiero mandarle un beso a todas las mamás del Perú, que la pasen lindo y que puedan disfrutar de sus hijitos. ¡Gracias!”, expresó la exreina de belleza.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz protagonizaron tierno momento en 'Estás en Todas', en el marco del Día de la Madre.

La familia Eskenazi Vértiz

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi tienen dos hijos juntos. Su primer hijo Liam nació en el 2014 y el Perú entero fue testigo de su llegada al mundo porque ‘Esto es Guerra’ transmitió en vivo el parto. En el 2021, la exreina de belleza dio a luz a su segundo hijo, quien se llamó Leo, pero esta vez en estricto privado.

La conductora de ‘Estás en Todas’ descartó tener más hijos con su pareja. “¡No, me quedo con este par hermoso! Sinceramente, nunca digas nunca, pero en este caso yo me siento plena con mis dos bebés. No me imagino con más”, señaló en su cuenta de Instagram.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se conocieron en el set del reality 'Esto es Guerra'.

Descartan crisis matrimonial

Los rumores de una supuesta crisis matrimonial entre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz aumentaron cuando se viralizó un presunto coqueteo del exchico reality con Lucecita Zevallos. Sin embargo, el capitán histórico de los ‘Leones’ descartó estar interesado en otra mujer que no sea su esposa.

“Estábamos bromeando con el personaje de la novela y yo dije que estoy libre para un casting para la novela. En todo caso, le tiré maíz a ‘Al Fondo Hay Sitio’. Cómo voy a ser tan gil de hacer una broma así en televisión nacional. Natalie es mi compañera, tiene toda mi confianza”, comentó para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Yaco Eskenazi niega crisis en su matrimonio con Natalie Vértiz: “Estamos más felices que nunca”. | Amor y Fuego.

En ese sentido, el excompetidor de ‘Esto es Guerra’ dejó en claro que no existe ningún tipo de crisis en su matrimonio. Resaltó que “están más felices que nunca” ahora que cumplen siete años de matrimonio.

Natalie Vértiz también desmintió los rumores. “No lo hay. En mi casa no me enteré de esa crisis. Nosotros estamos más felices que nunca. Estamos bien, tranquilos. Estoy súper segura de la relación que tengo, con dos bebés hermosos y una familia formada. Me tiene sin cuidado, estoy bien tranquila con mi casa, con mi esposo”, declaró la exmodelo.