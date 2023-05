Angie Jibaja lanzó mordaz comentario en contra de Janet Barboza: “Adicción a las cirugías”

Angie Jibaja lanzó mordaz comentario en contra de Janet Barboza. Instagram

Angie Jibaja sigue molesta con Janet Barboza tras su última entrevista en ‘América Hoy’, donde la exmodelo perdió los papeles luego que la conductora de TV le recordara sus imágenes en un fumadero de Chorrillos y su distanciamiento con sus hijos. Recientemente, la ‘Chica de los Tatuajes’ se refirió a los retoques estéticos a los que se ha sometido la popular ‘Rulitos’.

Te puede interesar: Angie Jibaja arremetió contra ‘América Hoy’ tras tensa pelea con Janet Barboza: “Espero nadie vea ese programa”

Mediante su cuenta de Instagram, la influencer compartió un extracto de la entrevista que Magaly Medina le hizo a Janet en el 2020. En dicha ocasión, la ‘Urraca’ le sacó en cara sus presuntas cirugías en el rostro. “Eso no lo hace un odontólogo, no seas burra. Eso es deformarse la cara”, le dijo en medio de la discusión.

Angie Jibaja no dudó en dejar un contundente mensaje sobre las imágenes de la conductora de ‘América Hoy’.

“Todos tenemos bajas autoestimas o problemas personales que nos llevan a adicciones, como adicciones a las cirugías. Hay que ser más solidarios y empáticos con todos. Por eso antes de hablar y apuntar con un dedo, debemos saber que cuatro nos están apuntando a nosotros. Qué retoquitos nomás hay aquí”, escribió en sus historias.

Angie Jibaja volvió arremeter contra Janet Barboza en sus redes sociales.

Días atrás, la exchica reality había calificado de “poco profesional” a Janet Barboza por hablar sobre su situación legal con sus hijos sin “informarse antes”.

Te puede interesar: Angie Jibaja se defiende de las críticas por su pelea con Janet Barboza: “No me juzgen por mi pasado”

“Espero que nadie vea ese programa. Yo pensé que era otra cosa. Creo que hay personas que tienen que prepararse bien antes de tocar un tema sensible, el cual yo no autoricé y me sentí acorralada. Esta señora, Janet Barboza, periodista no es. Y como no es periodista, no se informa bien, no profundiza y habla disparates y medio”, señaló enojada.

La pelea entre Angie Jibaja y Janet Barboza

El pasado jueves 11 de mayo, Angie Jibaja se enlazó con ‘América Hoy’ para pedirle a su expareja Jean Paul Santa María que le permita ver a sus hijos. La conversación marchaba bien hasta que Janet Barboza le indicó que ella no puede visitar a los menores porque, según leyó, existe una “orden de protección”.

Te puede interesar: Angie Jibaja tuvo fuerte altercado con Janet Barboza: “Infórmate bien, no quiero hablar contigo”

Fue allí que la ‘Chica de los tatuajes’ explotó, pues indicó que no había ninguna medida de protección y que tampoco perdió la custodia. “Mira Janet, cuando tú hables algo, te pido que te informen bien, porque yo no tengo medidas de protección. Yo no tengo ninguna restricción para poder visitarlos (a sus hijos) ni verlos, ese señor (Jean Paul Santa María) está mintiendo con ese tema”.

Angie Jibaja tiene fuerte altercado con Janet Barboza. Modelo no toleró afirmaciones y preguntas de la conductora de América Hoy. América TV

La situación se puso más tensa cuando la ‘Rulitos’ afirmó que habían salido a la luz imágenes de ella fumando, lo que no sería un buen ejemplo para los pequeños. “¿Varias? ¿o una vez en un programa? ¿Tú me viste con algo en la boca?”, le preguntó una furiosa Angie. Janet Barboza no se amilanó y le recordó que había sufrido un impacto de bala por parte su expareja de 75 años.

Una vez terminó la entrevista, Angie Jibaja señaló en sus redes sociales que estaba decepcionada de ‘América Hoy’, pues no habrían tomado su caso con la seriedad debida.

“Nunca pensé que me acorralarían así, yo pensé que era un programa serio porque es un tema delicado. Por eso dije voy a ir a un programa serio, no de espectáculos. Puse todo de mi parte (...) Creo que a ella queda bien como animadora, co-conductora y presentadora de programas de artistas. Paradita y sin hablar mucho, se le veía mejor. Hablaba cosas que nada qué ver. Gracias a Dios que tengo un respaldo que es judicial, papeles mandan”, indicó la exmodelo, quien descartó demandar a Janet Barboza por “falta de tiempo”.