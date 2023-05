Sebastián Lizarzaburu revela la identidad de su nueva pareja, se arrepiente y borra las imágenes

Sebastián Lizarzaburu compartió imágenes de su nueva pareja. Instagram.

Ahora que Sebastián Lizarzaburu es un hombre soltero, pues su larga relación amorosa con Andrea San Martín llegó a su fin, muchos se preguntan si está saliendo con alguien. Según el último video que subió a sus redes, todo parece indicar que el popular ‘Hombre Roca’ se dio una segunda oportunidad en el amor.

A través de sus historias de Instagram, el exchico reality se dejó ver al lado de una misteriosa muchacha, quien descansaba cómodamente sobre su pecho. Al parecer, ambos se encontraban echados en el dormitorio del fisicoculturista.

Sin embargo, Sebastián Lizarzaburu se arrepintió y borró la publicación de Instagram, pero no de Facebook. Los usuarios aprovecharon para tomar captura y le enviaron las imágenes a Samuel Suárez, creador de ‘Instarándula’.

“No veas esto Andrea, nooo jajaja. El Hombre Roca se atrevió a mostrar unos minutos a la que sería su nueva conquista, pero olvidó que automáticamente se repostea en Facebook y ahí estuvo por más de 20 minutos”, escribió el periodista de espectáculos.

Sebastián Lizarzaburu terminó borrando las imágenes de su presunta nueva pareja.

Cabe resaltar que, al igual que Sebastián, Andrea San Martín ha continuado con su vida. Ella misma compartió imágenes besando a Francesco Méndez y luego se la vio en una situación cariñosa con Elías Montalvo. En ambas oportunidades, su expareja la alentó a seguir disfrutando su soltería.

“¡Yo no me chupo! Para empezar, esto no fue un ‘ampay’. Eres ‘ampayado’ cuando no eres consciente de que te están viendo o grabando, y ellos se grabaron. Mi relación con ella está súper bien y ella tiene todo el derecho de divertirse y hacer lo que quiera”, señaló en su momento.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu no regresarán

Luego de 10 años de idas y venidas, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzauburu terminaron su romance. En una entrevista con Samuel Suárez, la ojiverde aseguró que no habrá una reconciliación, pues ambos están seguros de que no sienten más amor romántico por el otro, pero sí cariño y respeto.

“Hay cariño, pero como pareja no va. Ya vivirá en el recuerdo de la gente. Yo sé que le agarraron cariño a nuestra relación. Cumplimos nuestros ciclos por separados y esta quinceava vez que lo intentamos, la última, y no fue dejarnos llevar por el sentimiento. Pusimos las cartas sobre la mesa, hicimos lo mejor que pudimos”, sostuvo.

Andrea San Martín y sus revelaciones sobre Sebastián Lizarzaburu. Instarándula.

Asimismo, San Martín indicó que llevan una buena relación como padres y que es probable que los vean juntos varias veces. “Cuando a mí se me pasa la mano, él también me (frena). Son 10 años de conocernos, no esperen que no tengamos confianza, es inevitable que no la tengamos”.

¿Quién es la nueva pareja de Andrea San Martín?

Aunque muchos creían que Andrea San Martín ya estaba emparejada con el trabajador de ‘Esto es Guerra’, Francesco Méndez, el romance no prosperó. En abril de este año, la ojiverde indicó que simplemente se dejaron de frecuentar y sus besos quedaron en el olvido.

“Ya no nos vemos, pero yo de verdad tengo un concepto increíble de Francesco. Para mí es un chico maravilloso, encantador. O sea, el mismo concepto que siempre tuve, lo mantengo. Para mí es un chico A1, divertidísimo, un chico full amiguero, es un chico que me encanta (...) Pero acá nada malo pasó, nadie se peleó con nadie”, precisó.

Con ello, la exintegrante de ‘Bienvenida la Tarde’ confirmó su soltería. Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre las imágenes en donde besa a Elías Montalvo, pero todo parece indicar que simplemente son buenos amigos.