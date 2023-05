Alineaciones probables del Sporting Cristal vs Unión Comercio para partido por fecha 2 pendiente de la Liga 1

Sporting Cristal está ubicado en el puesto ocho con 19 puntos.

La tormenta no pasó del todo para Sporting Cristal. Después del empate con sabor a derrota ante UTC en Cajamarca, las críticas volvieron para el equipo del técnico Tiago Nunes porque el título del Torneo Apertura se aleja cada vez más. Los ‘celestes’ saldrán a buscar los tres puntos que les permita regresar a la senda del triunfo tras cinco encuentros. La mala racha se podría romper frente Unión Comercio el sábado 13 de mayo a las 13:00 horas en el estadio Carlos Vidaurre en Tarapoto.

Te puede interesar: Sporting Cristal vs Unión Comercio EN VIVO HOY: juegan en Tarapoto por la Liga 1

El técnico brasileño no quiere improvisar y por eso preparó un once para asegurar la victoria en la calurosa ciudad selvática: todo parece indicar que repetirá la alineación que colocó en Cajamarca. No haría ningún cambio y le renovará la confianza a sus jugadores.

Los de La Florida formarían con Renato Solís; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignacio, Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Alejandro Hohberg y Brenner Marlos.

Te puede interesar: Canal Tv para ver Sporting Cristal vs Unión Comercio por la Liga 1

“Se vienen dos partidos de visita ante Unión Comercio y Binacional, donde vamos a buscar los tres puntos, sabemos solo queda ganarlo. Trato siempre de dar lo mejor. En donde me toque jugar, estaré listo para apoyar al equipo”, aseguró el defensor Rafael Lutiger para el canal oficial del club previo al duelo por la Liga 1.

Sporting Cristal llegó a Tarapoto en la tarde del viernes 12 de mayo.

¿Qué equipo podrá Unión Comercio?

El ‘poderoso de alto mayo’ también le urge conseguir triunfos: no celebra victorias hace tres fechas, y será la oportunidad perfecta para sumar de a tres ya que aprovecharán la localía. Unión Comercio es muy fuerte en Tarapoto, de hecho tenía una buena racha de no perder en casa, sin embargo Alianza Lima la rompió después de ganarle por 3-1.

Te puede interesar: Melgar vs Unión Comercio 1-1: resumen y goles del empate en Tarapoto por Torneo Apertura de Liga 1

Jaime de la Pava decidió no hacer ningún cambio en su equipo, mantendrá el mismo once que mandó frente a Melgar la fecha pasada, donde logró empatarlo por 1-1 en los descuentos con gol de Herve Kambou.

Así sería posible alineación de los selváticos: Willy Diaz; Denilson Vargas, Herve Kambou, Maelo Reátegui, Jhon Alvarez; Antonio Romero, Óscar Barreto, Kelvin Sánchez, Miguel Carranza; Marlon de Jesús y Christian Neira.

“Vamos a trabajar duro durante toda esta semana. Sabemos que Cristal es parecido a Melgar. Tiene buenos jugadores, está en un torneo internacional. Sabemos a qué juega pero nosotros estamos para competir con cualquier rival. Tenemos que hacer respetar la casa el día sábado y vamos a salir con todo”, comentó el defensa de Costa de Marfil, Herve Kambou.

Dato: Hace unos días atrás, Salomón Libman decidió dar un pase al costado y rescindió contrato con Comercio para buscar nuevos desafíos.

Los arequipeños se dejaron empatar en la última jugada en Tarapoto. (Video: Liga 1 Max).

Entradas del Sporting Cristal vs Unión Comercio

Una vez más Unión Comercio genera polémica con respecto a los precios de entradas cada vez que enfrenta a un equipo grande como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. El ‘poderoso de Alto Mayo’ decidió ponerle un precio exorbitante para su encuentro contra los ‘celestes’: está vendiendo los boletos a S/. 100 soles, y eso generó las críticas de los hinchas del equipo de Tiago Nunes.

Lo mismo pasó cuando enfrentó a los ‘blanquiazules’ pues el costo de los tickets era de S/. 150 soles, fue una suma muy criticada, y aún así tuvo un lleno total el estadio Municipal Carlos Vidaurre de Tarapoto. Incluso, con los ‘cremas’ las entradas costaron S/. 80 soles. No cabe duda que los selváticos si saben sacarle provecho a sus choques y hacen su ‘agosto’ con su taquilla.

Conoce el precio de las entradas para el Cristal vs Comercio. (Foto: Unión Comercio)

Lo que le falta a Sporting Cristal

17 de mayo: Deportivo Binacional vs Sporting Cristal / 19:00 horas

Por definir: Sporting Cristal vs Cusco FC

Por definir: Sport Huancayo vs Sporting Cristal

Por definir: Sporting Cristal vs Cienciano

Por definir: Alianza Atlético vs Sporting Cristal