Vania Bludau se quebró al hablar de su miedo a las redes sociales: “Me han dado muchísima ansiedad”

Vania Bludau habla de su miedo a las redes sociales. (TikTok)

Vania Bludau utilizó su cuenta oficial de TikTok para sincerarse sobre su miedo a las redes sociales. La modelo dejó a más de uno sorprendido al revelar que viene luchando en contra de las opiniones que emite la gente sobre ella, pues esto ha ocasionado inseguridades en su persona y se ha visto emocionalmente afectada.

La exchica reality contó lo difícil que es para ella ignorar las críticas de los usuarios, por lo que decidió llevar terapia. Según explicó la modelo, las veces que ha dejado de compartir fotos y vídeos en su cuenta oficial de Instagram ha sido porque le ha dado mayor importancia a las opiniones negativas de los internautas.

“Siento que tengo que sacar muchas cosas que tengo en mi corazón en este último año. Tengo miedo de las redes sociales. Me han dado muchísima ansiedad en este último año. Ha habido muchas temporadas en las que me he desaparecido y es porque me he dejado llevar mucho de lo que dice la gente sobre mí”, contó.

Vania Bludau considera que no por ser una figura pública debe soportar las críticas de los usuarios. Además, confesó que ha estado recibiendo ayuda profesional durante este 2023 para superar sus inseguridades y problemas que tiene desde pequeña.

Vania Bludau habló de sus miedos internos. (Captura)

“Ya se cumple un año desde que estoy llevando terapia para solucionar problemas que llevo arrastrando desde muy pequeña. Es lo mejor que he podido hacer y he aprendido un montón. He estado estudiando una que otra cosa para instruirme un poco”, añadió.

En medio de su descargo, Vania Bludau no pudo evitar quebrarse al recalcar que aún no puede manejar su temor a las plataformas digitales y a los comentarios de los cibernautas. “Aún no se va este miedo. Tengo un hueco en el pecho porque no se va este miedo, ya que no lo estoy mostrando. Siempre muestro la cara de que yo puedo con todo y que me vale lo que la gente diga, pero realmente no. Soy un ser humano más”.

Finalmente, la exintegrante de ‘Combate’ señaló que dejará de publicar su día a día con su pareja, familia y actividades cotidianas, pues desea empezar a compartir información importante sobre temas de interés. “Sé que el estilo de vida saludable que llevo les va a ayudar a muchos de ustedes”, sentenció.

Cabe mencionar que sus declaraciones han causado asombro entre sus seguidores, ya que es una persona muy activa en sus redes sociales y comparte constantemente fotografías de sus viajes. No obstante, los usuarios en TikTok le han brindado todo su apoyo y aplaudido su valentía.

Vania Bludau. (Instagram/@vaniabludau)

Vania Bludau congeló sus óvulos

En octubre de 2022, Vania Bludau confesó su decisión de congelar sus óvulos para asegurar su descendencia. La modelo explicó que en esos momentos no deseaba convertirse en madre, por lo que se iba a someter a este procedimiento en la ciudad de Lima. A través de diversos videos que publicó en sus historias de Instagram, la exchica reality relató que nunca imaginó que se iba a animar a pasar por este proceso, pero que gracias a la conversación que tuvo con una de sus mejores amigas, decidió hacerlo.

“Voy a congelar mis óvulos. Sí, los voy a congelar. Estoy mega emocionada por todo este tratamiento y ya el día de mañana empieza todo el proceso para poder hacer la aspiración de los óvulos el próximo mes que viajaré a Lima. De verdad estoy emocionada. No pensé hacerlo, pero mi amiga Ale me contó que es lo más inteligente que podía hacer si uno pensaba tener hijos”, dijo.

La modelo no dio a conocer a qué edad quiere convertirse en madre, pero señaló que será cuando lo crea conveniente. Esto podría ser a los 40 años o antes.