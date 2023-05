Karen Schwarz respondió estas incómodas preguntas sobre Rodrigo González: “¿Por qué te dicen mosca muerta?”

Karen Schwarz respondió incómodas preguntas sobre Rodrigo González. La Linares / Youtube

Karen Schwarz se reunió con Verónica Linares en su programa de Youtube ‘La Linares’, donde contó detalles de su próximo matrimonio con Ezio Oliva y su paso por el Miss Perú. Sin embargo, jamás imaginó que la conductora de noticias le terminaría preguntando sobre su conflicto con Rodrigo González y por qué sus detractores la tildan de “mosca muerta”.

Te puede interesar: Karen Schwarz revela que no le pagaron cuando se coronó como Miss Perú

Luego de revelar que ha decidido no tener más hijos con Ezio Oliva, quien pronto se someterá a una vasectomía; Verónica Linares informó que tenía varias preguntas guardadas, las cuales fueron hechas por sus seguidores de Instagram. Todas ellas estaban relacionadas con el popular ‘Peluchín’ y no dudó en leérselas.

“¿Por qué Rodrigo y Magaly te tienen tanta rabia? ¿Qué sentirías si decides conversar con Rodrigo González alguna vez? ¿Por qué te dicen mosca muerta? ¿Por qué te peleaste con Rodrigo?”, expresó Linares ante la vista atónita de su invitada.

Rodrigo González y Karen Schwarz se pelearon de tal forma que la exconductora de TV lo demandó por presunta violencia psicológica.

Karen Schwarz se mostró incómoda por la situación y, aunque la periodista afirmó desconocer por completo que tenía una disputa con el conductor de ‘Amor y Fuego’, prefirió no responder al respecto.

“Pregúntenle a él. Yo nunca he respondido acerca de Rodrigo. Mira, te he contado de todo sobre mi vida, pero hay temas que prefiero no tocar porque después se manipula, se sacan historias que no soy. Yo en esta vida he aprendido que todo pasa por algo y si la vida me lo pone para conversar, no tengo ningún problema. Estamos aquí para disfrutar”, respondió la exmodelo.

Sin embargo, Verónica Linares insistió con el tema, ya que no quería decepcionar a sus fanáticos. La exconductora de ‘Yo Soy’ contó que solo ha frecuentado con Rodrigo González una vez en su vida, en el cumpleaños de Susana Umbert. “Conversamos y de ahí pasó algo, que no sé qué fue. Te repito Vero, es un tema manoseado. No voy a hablar, estoy concentrada en lo mío. No pasa nada”.

Karen Schwarz evitó hablar sobre su conflicto con Rodrigo González. (Captura Youtube)

Karen Schwarz habló sobre los ataques en TV

En el espacio de entrevistas de la psicóloga Lizbeth Cueva, Karen Schwarz no pudo evitar llorar al recordar la serie de insultos que recibió cuando formaba parte de Latina TV. Aunque no dio nombres, todo parece indicar que se estaba refiriendo a Rodrigo González.

Te puede interesar: Karen Schwarz reprogramó la fecha de su matrimonio y esta es la razón

“Creo que aguanté mucho. Cuando nace Cayetana es donde yo ahí digo: ‘no más’. O sea, no voy a permitir ni una piedra más, no voy a permitir ni un insulto más. Yo permití que mi valor como mujer, como ser humano, sea humillado a nivel nacional. Por proteger a otras personas, yo me hice mier***, literal. Me dolió mucho”, expresó entre lágrimas.

Pronto, el popular ‘Peluchín’ se pronunció en su programa de espectáculos para asegurar que en algún momento sacará todas sus pruebas para que la audiencia entienda por qué le decía “mosca muerta” a Karen Schwarz.

Karen Schwarz habló de los momentos difíciles en televisión. (Captura Youtube)

“Ella ha intentado meterme preso, ha intentado ir por el Ministerio de la Mujer, ha intentado por todos los lados demandables posibles silenciarme, eliminarme de la pantalla. No sé cuál era su objetivo, pero de todos los flancos que me ha demandado, todos han sido negados”, dijo en ‘Amor y Fuego’.

Te puede interesar: Rodrigo González envió mensaje de aliento a Christian Thorsen: “Hay que resistir y mucha fuerza”

Rodrigo González también recordó el episodio en el que la exreina de belleza envió un patrullero a su casa para que la Policía lo detenga por, supuestamente, haber incumplido con las medidas de restricción que había en su contra. “Ella nunca soportó, siempre me demandó. Nadie te ha dicho que eres una mala madre, nadie te ha juzgado en tu vida personal”.

Karen Schwarz demandó a Rodrigo González por violencia psicológica varias veces. La última denuncia la interpuso en el 2022, ya que la expresentadora de TV acusó a ‘Peluchín’ de afectar su estabilidad emocional.