Gabriela Herrera fulmina a Patricio Parodi: “Si no fuera por Sheyla Rojas, nadie lo recordaría”

Gabriela Herrera arremetió contra Patricio Parodi. (Instagram)

Los dimes y diretes entre Gabriela Herrera y Patricio Parodi no han terminado. La bailarina y el modelo se encuentran enfrentados desde hace varios días. Todo comenzó cuando el guerrero criticó su ingreso a ‘Baila conmigo’ y señaló que la producción de ‘Esto es Guerra’ la había contratado para generar polémica.

Te puede interesar: Gabriela Herrera respondió a las críticas de Patricio Parodi: “No soy hipócrita como tú”

Sus palabras no fueron bien recibidas por la joven de 22 años, quien dejó entrever que el deportista no está contento con las personas que dicen las cosas directamente y que se junta con mujeres que no respetan los códigos. Si bien, no mencionó nombres, fue consultada específicamente por las críticas del chico reality.

Patricio Parodi no se quedó callado y volvió a arremeter, llamándola ‘monito con metralleta’. Incluso, señaló que existen personas que si no hacen show, estarían en su casa viendo televisión, en clara alusión a la profesional de la danza.

Te puede interesar: Patricio Parodi lanzó dardos contra Gabriela Herrera: “Su contrato es pelearse con todo el mundo”

En conversación con Infobae Perú, Gabriela Herrera confesó que le tomó por sorpresa los comentarios de Patricio Parodi, pues antes de su ingreso al programa no habían tenido problemas. Asimismo, se refirió a todas los ataques que ha emitido el guerrero y no dudó en recordarle su romance con Sheyla Rojas, asegurando que su relación sentimental lo lanzó a la fama.

“La verdad es que es bien conchudo porque creo que, la gente tiene memoria, y me pareció bastante desubicado su comentario. Sobre todo al decir que si no fuera por pelearme, estaría viendo la televisión en mi casa. En todo caso, Patricio le debería agradecer a Sheyla, porque si no fuera por ella, no lo recordarían”, dijo a nuestro medio.

Consultada sobre los motivos que tendría el modelo para molestarse con sus primeras declaraciones, la también cantante dejó en claro que nunca mencionó nombres y que él solo se sintió aludido. “A mí me daba mucha risa porque se exaltó solito. Yo nunca dije nada. El que se metió conmigo directamente a decirme que mi profesión era la polémica es él (...) a quien le caiga el guante, que se lo chante. Yo no he puesto nombres, pero si te cae, tu problema será. La verdad duele”.

Patricio Parodi lanza dardos contra Gabriela Herrera. (Captura)

Gabriela Herrera le responde a Luciana Fuster

En otro momento, Gabriela Herrera se refirió a las palabras de Luciana Fuster, quien se mostró disgustada con las actitudes de la bailarina desde que entró a ‘Baila conmigo’. “Uno no puede llegar con el pie en alto a todos lados y decir ‘ay, yo no soy así. Si no te gusta, friégate’. Nos llevamos bien entre todos, pero es triste y molesto (su actitud), porque nos incomodamos todos”.

“Me pareció bien chistoso y bien conchudo de su parte, la verdad. Que ella justo hable de educación, de tino, como si ella fuera el gran ejemplo de ser educada. El que ahora quiera hacerse la Miss, no quiere decir que la gente no sepa de los valores que carece”, dijo la popular ‘gata’ a Infobae Perú.

“Lo que pasa es que las verdades duelen y al parecer le dolió bastante. Yo tengo la culpa que su pasado la condene y como le dije, prefiero que algunas me quieran o me desprecien por ser directa y sin caretas a que me odien a nivel nacional por no tener código por quitarle el marido a mis amigas”, sentenció.

Gabriela Herrera habló de Luciana Fuster. (Instagram)

Gabriela Herrera a punto de lanzar su primera canción

A pocas semanas de lanzarse oficialmente como cantante, Gabriela Herrera se mostró muy contenta con los buenos comentarios que viene recibiendo en sus redes sociales con los adelantos de su nuevo tema. “Feliz y contenta. Hemos estado trabajando súper duro en este proyecto de la música”, expresó en un inicio en diálogo con Infobae Perú.

Te puede interesar: Arturo Chumbe lanza fuertes críticas contra Gabriela Herrera: “Es insoportable como Karen Dejo”

“Toma su tiempo, pero si queremos salir con algo bueno y que sea bueno para el público, pues tiene que ser perfeccionista y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros. Y por fin ya se lanza mi carrera musical, estoy contenta, emocionada, ansiosa, porque ya terminen de escuchar lo que estamos estrenando para ustedes”, agregó.

Gabriela Herrera se encuentra enfocada en su faceta como cantante y no dejará que las críticas la desanimen. La artista juntará el canto y el baile para potenciar su carrera y muy pronto se podrá disfrutar de su música.