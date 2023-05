Ethel Pozo le responde a Magaly Medina tras haberla criticado por su peso: “Soy feliz con mi físico”

La hija de Gisela Valcárcel asegura que “los kilos que subí son de pura felicidad” y resaltó que no todas las mujeres podemos tener el físico de Alessia Rovegno.

Ethel Pozo entendió que estar en la televisión es escuchar muchas veces que te critiquen todo lo que haces. En el tiempo que está frente de la conducción, una de sus mayores detractoras es Magaly Medina, quien esta vez señaló que la hija de Gisela Valcárcel se encuentra “subidita de peso” y que debería de cuidarse más porque trabaja con su cuerpo.

Tras estos comentarios, el diario Trome fue a consultarle qué es lo que opina sobre las críticas de la conductora de ATV, a lo que Pozo respondió: “No me molesta nada. Soy muy feliz. Nunca la he escuchado porque no veo su programa. Siempre promuevo que la gente se quiera cómo es. Me encantan las influencers que dan su testimonio cuando están subidas de peso, siempre lo digo”.

Además, agregó que ella está feliz con su físico porque sabe que no todas las mujeres lucen como una modelo. “Me encanta comer. No todo el mundo nace siendo Alessia Rovegno, una ‘Miss Universo’ con una maravillosa estética y físico. Todos los seres humanos que no tenemos ese porte, tenemos que ser felices con lo que tenemos. Yo soy feliz estando en buzo, con mi 1.57 cm y con todo”, declaró.

Ethel Pozo habla de las críticas que hace Magaly Medina

La conductora de “América Hoy” también fue consultada por su opinión de la ‘Urraca’, ya que, por un lado, defiende a la mujer, pero por otro la critica por su aspecto físico. Ethel contestó: “Creo que en unos años va a estar como restringido eso, sobre hablar del cuerpo o físico de las personas, pero recuerda que lo que uno dice es lo que uno siente. Lo que tu boca expresa es lo que tienes en tu corazón, así que entiendo”.

Asimismo, recalcó que ella es feliz con su físico: “Amo y siempre digo que de mi matrimonio a acá, los kilos que he subido son de pura felicidad, de puros domingos familiares, de cenas con mi marido y me encanta. Promuevo la comida peruana y me encanta comer rico”.

La también actriz señala que, aunque deja que todo fluya, ella sí quisiera ser madre otra vez y más con su esposo Julián Alexander. “Lo que Dios quiera, ya tenemos tres hijos en común (…) Amo ser mamá”. Eso sí, ahora no están buscando un bebé.

Magaly Medina aclara la razón por la que critica a Ethel Pozo

Ethel Pozo aseguró que una de las razones por las que Magaly Medina la critica, es por ser hija de Gisela Valcárcel. “Le escuché decir que me criticaba porque estoy en televisión y que su hijo no lo está. Cuando tenía 15 o 16 años me ponía apodos por mi peso. Entonces, no me critica porque estoy en televisión, sino porque hay un tema con mi mamá que no sé cuál es”, declaró en aquel momento.

La ‘Urraca’ dedicó unos minutos de su programa para responderle a Pozo y aclararle que las críticas que tiene hacia ella no son por ser hija de Gisela Valcárcel, sino por ser una mala conductora y actriz.

“Nada de lo que hago acá es personal, no lo tomen personal, no son parte de mis afectos. Ethel y todas las personas que critico, me burlo o río, no son parte de mi círculo cercano, de mis afectos, y de mi cariño. Esto es trabajo, es gente desconocida que veo su actuación ante cámaras como personas públicas”, dijo la conductora de ATV.

“Lo que pasa, en el caso de ella, teniendo tantos errores y siendo tan mala conductora de TV, tenga dos programas, aparezca en una novela y todo por ser hija de Gisela Valcárcel y dueña del circo, eso es lo que critico. Es diferente criticarla por ser hija de Gisela Valcárcel, no me la victimicen porque tampoco es así”, aseveró.