Christian Thorsen rompió en llanto tras emotiva ovación: “Es tan bonito recibir el cariño de la gente”

Christian Thorsen rompió en llanto luego de ser ovacionado por su lucha contra el cáncer de próstata. Arriba Mi Gente / Latina TV

Este viernes 12 de mayo, Christian Thorsen se presentó en el set de ‘Arriba Mi Gente’ para hablar sobre su estado de salud, luego de haber revelado que padece un avanzado cáncer de próstata. El actor nacional lloró al notar el cariño del público, por lo que Fernando Díaz tuvo que mandar a corte comercial.

Te puede interesar: Christian Thorsen tras revelar que padece de cáncer: “Nunca me asusté, mis amigos han estado ahí”

Luego de emitir un reportaje sobre su vida, Fernando Díaz resaltó la fuerza de Christian por enfrentar la enfermedad con una sonrisa. “Salir a confesar algo duro para los hombres es demoledor y estremecedor. Pero como dijiste en una entrevista, cada organismo es único. Y esta posibilidad es un regalo”, le dijo.

Christian Thorsen contó su lucha por superar el cáncer de próstata. (Latina TV)

Los demás presentadores de ‘Arriba Mi Gente’, al igual que los miembros de producción, no dudaron en aplaudir al recordado ‘Raúl del Prado’ por varios segundos.

Te puede interesar: Efraín Aguilar envía fuerzas a Christian Thorsen en su lucha contra el cáncer: “Saldrá de esta, es un luchador”

Christian Thorsen se mostró emocionado por el gesto. “Gracias a todos, es bonito volver. Ha sido difícil, perdón”, expresó para luego romper en llanto. Una vez se calmó, agradeció a todos los presentes por apoyarlo en este difícil momento.

“Es tan bonito recibir el cariño de la gente, es realmente hermoso. Tengo acá todavía compañeros que trabajaron conmigo. Recibir el cariño de ellos es muy bonito. Gracias, disculpe más bien”, manifestó conmovido.

Christian Thorsen lloró en 'Arriba Mi Gente'. (Latina TV)

Christian Thorsen: “Yo no me he curado del cáncer”

Actualmente, Christian Thorsen está bajo un tratamiento alternativo contra el cáncer a base de muérdago. En ‘Arriba Mi Gente’, el artista nacional confesó las razones por las que ha preferido no someterse a sesiones de quimioterapias.

Te puede interesar: “Fuerza Christian Thorsen”: usuarios se solidarizan con el actor tras revelar que padece cáncer de próstata

“La quimio es algo muy invasivo, puede reducir el cáncer, pero también te daña todo lo bueno. Inclusive, le quita fuerza a tu sistema inmune y justamente ese sistema tiene que estar fuerte. Decidí no hacer quimio. Si me decían ‘esta es tu última opción’, probablemente lo hacía. Pero traté de evitarlo en todo momento y surgió el muérdago”, indicó.

El popular ‘Platanazo’ de “Al Fondo Hay Sitio” recalcó que no está invitando a la audiencia a imitarlo. “Yo no me he curado del cáncer, yo estoy en un proceso. Aparentemente, el cáncer se ha estancado, eso salió en una tomografía que me hicieron, que mi metástasis que yo tenía en hueso había desaparecido”.

Christian Thorsen se presentó en 'Arriba Mi Gente' este último viernes 12 de mayo. (Latina TV)

Christian Thorsen reflexionó sobre la enfermedad que le detectaron en junio de 2022. Para sorpresa de muchos, considera al cáncer de próstata como una especie de “regalo”, pues le ha servido para valorar las cosas pequeñas de la vida.

“Le das un valor distinto a la vida, por eso digo que es un regalo. La vida empieza a ser distinta, le das un valor a cada cosa que haces. Sales al parque y dices ‘qué lindo los pajaritos’. Te da risa las cosas que empiezas a disfrutar. Es muy bonito ese lado, pero eso no quiere decir que no haya momentos duros, que haya momentos en los que te deprimes”, sostuvo.

Envió mensaje de prevención

Antes de culminar con la entrevista, Christian Thorsen invitó a hombres y mujeres a realizarse autoexámenes regulares y exámenes de detección para varios tipos de cáncer. Esto podría salvar la vida de miles.

“La prevención lo es todo. En mi caso, tuve la ‘mala suerte’, entre comillas porque no lo considero así, de que pasara la pandemia y justo en ese momento se dio. Pero te puede pasar eso: dejas pasar un lapso de tiempo corto y aparece. En mi caso yo estaba en el estadio cuatro, pero hay gente que lo puede agarrar en el uno o el 2, y eso es absolutamente reversible y curable. ¿Para qué tomar el riesgo de esperar? No vale la pena”, manifestó el actor.