Christian Cueva sigue sin convencer: seis partidos sin trascendencia y los números que no lo respaldan

Christian Cueva fue titular en el duelo ante César Vallejo. (Foto: Alianza Lima)

Christian Cueva fue presentado por todo lo alto el pasado mes de marzo ante su hinchada en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva. El futbolista de 32 años llegó a La Victoria como el jale estrella para la temporada 2023, sin embargo, hasta el momento, solo ha podido disputar seis partidos y en ninguno de ellos ha logrado anotar y mucho menos, convencer.

Te puede interesar: Diego Rebagliati lamentó el presente de Christian Cueva en Alianza Lima: “El tren de la prueba ya pasó”

Desde su llegada, muchos anhelaban verlo tomar las riendas del equipo y a la vez, convertirse en uno de los líderes. Pese a las ganas mostradas por el atacante, las lesiones y sanciones han terminado por dejarlo más de una vez fuera de la lista de convocados.

La falta de continuidad habría generado que ‘Aladino’ no pueda consolidarse en el esquema de Guillermo Salas, quien no ha tenido problema alguno en dejarlo en el banquillo de suplentes en diversas ocasiones. Algunos no apoyan la decisión del técnico nacional, pero otros consideran que es lo más adeacuado.

Te puede interesar: Julio César Uribe aplaudió a ‘Chicho’ Salas por no temer en la suplencia de Christian Cueva en Alianza Lima

La presencia y el buen momento de Andrés Andrade también sería una de las razones por las que el ‘10′ no ha venido siendo requerido. El volante colombiano ha demostrado estar apto para afrontar cualquier tipo reto, algo que Cueva no ha podido demostrar por ahora.

El presente del trujillano no es el más alentador, ya que además de no haber podido anotar, tampoco ha podido asistir. Incluso, hace unas semanas recibió su primera tarjeta roja ante Unión Comercio y fue expulsado por insultar al árbitro Diego Haro, luego de que éste diera a conocer cuántos minutos más se jugaría.

Te puede interesar: ¿Christian Cueva debe ser titular ante César Vallejo? El debate en ‘Al Ángulo’ sobre el jugador de Alianza Lima

Tras ello, el jugador rechazó lo manifestado por el juez y el mismo club tomó la decisión de apelar a la suspensión interpuesta por la organización de la Liga 1. Aunque se presumía que anularían la sanción, finalmente le entidad correspondiente ratificó su decisión.

Habiendo cumplido la fecha de castigo, Christian Cueva volvió a sumar minutos en el campeonato peruano en la reciente victoria de Alianza Lima ante César Vallejo. A pesar de que siempre se mostró como opción de pase e intentó conducir el ataque del equipo, nunca logró ser el “diferente”.

Christian Cueva fue titular ante César Vallejo por la fecha 6 de la Liga 1 2023. (Foto: Liga 1)

Una vez más, los hinchas no quedaron conformes con el nivel del volante, pues las expectativas que tienen en él son muy altas y hasta que no logre conducir al equipo hacia el camino del triunfo, no dirán que tuvo un buen partido.

Ahora, el principal objetivo del exjugador del Al-Fateh será seguir poniéndose a punto en cuanto a lo físico, para poder llegar de la mejor manera al próximo encuentro por Copa Libertadores, torneo en el que su presencia es más que necesaria.

Los números de Christian Cueva con Alianza Lima

Luego de su paso por el Rayo Vallecano, Christian Cueva retornó al Perú para vestir la camiseta del equipo de sus amores: Alianza Lima. Tras su llegada, el jugador anotó su primer gol ante Inti Gas por la fecha 1 del Torneo Clausura y con el transcurrir de los partidos, se fue ganando un lugar en el once titular, llegando a ser considerado uno de los más destacados del equipo.

Dicho plantel estuvo muy cerca de ganar el Clausura, sin embargo, no lograron vencer a Sporting Cristal en la final del torneo. A pesar de esto, Cueva tuvo una gran temporada, llegando a disputar un total de 15 partidos y anotando en tres oportunidades.

En 2015, no tuvo un buen inicio y aunque tenía la ilusión de hacer una gran Copa Libertadores 2015, esto no fue posible. Después de superar el mal momento, mejoró su rendimiento en el Torneo Inca y consiguió el subcampeonato. En el mes de mayo, fue sancionado con seis fechas tras cometer un acto de indisciplina en el cotejo ante Deportivo Garcilaso.