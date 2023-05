Sicario asesina a balazos a vecino en venganza por ayudar a la policía en crimen en VMT

Sicario asesina a balazos a hombre en venganza por ayudar a la policía en crimen en VMT (ATV)

Esperó a que se subiera y prendiera su auto y le disparó al cuerpo sin importarle que la esposa y el hijo de su víctima también se encontraran en el interior del vehículo. El asesinato sería parte de una venganza debido a que Elias Irribarren Ureta, de 46 años, habría colaborado por la Policía en un crimen ocurrido hace algunas semanas.

Te puede interesar: Cocheras, escaleras y hasta una cantina al paso: vecinos toman calles y construyen de todo en SJL y VMT

Elias Irribarren había salido con su familia a pasear, pero, en el camino, su vehículo habría comenzado a fallar por lo que fue a una llantería ubicado en la avenida 26 de Noviembre, en la zona de Nueva Esperanza, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). Al partir del lugar, el asesino metió los brazos por la ventana, disparó y huyó de la zona.

Entre gritos, la esposa de la víctima gritó por ayuda. El padre de familia fue llevado de emergencia a un hospital que se encontraba a pocos minutos de los hechos. Sin embargo, no resistió y perdió la vida en el trayecto.

Amenazas por colaborar con la Policía

Según sus familiares, desde hace unos días, el fallecido recibía amenazas de muerte. La Depincri de dicha jurisdicción ya investiga el caso y presume que se trataría de un ajuste de cuentas ya que, hace unas semanas cámaras de seguridad de su vivienda captaron el ataque de unos sicarios a sus vecinos de Villa María del Triunfo.

Te puede interesar: Sangre, bala y venganza: mayoría de víctimas de sicariato tenían antecedentes penales

Elias Irribarren decidió entregar los videos a la Policía y eso habría generado la venganza de los delincuentes. “Cuidado, ya estás en la mira tú y tu mujer. Si no quieres que te dé vuelta (…) no seas chismosito que te enfrías”, dice uno de los mensajes que recibió en su celular, pero al que no le dio mucha importancia por estar enfocado en pasar el tiempo con su familia, ya que había venido de Barcelona, lugar donde vivía.

(ATV)

La Policía había tardado en llegar

Lo que más indignó a los vecinos es que llamaron a la Policía, pero no llegaron, pese a que la comisaría de Nueva Esperanza queda a tan solo un par de cuadras.

Te puede interesar: Sicariato en Lima va en aumento: 367 de los 700 crímenes del 2022 fueron por encargo o ajustes de cuenta

La familia de la víctima contó que Elias era una persona cristiana que se dedicaba a trabajar como taxista y darle lo mejor a su familia luego de venir de Barcelona.

Los vecinos de los negocios aledaños entregaron las cámaras de seguridad que captaron al sicario y esperen que las autoridades den con su captura y sean condenados con la máxima pena.

Lucha contra el sicariato

La semana pasada la Policía Nacional del Perú informó que continúa desarticulando bandas criminales que se dedican a los delitos de extorsión y sicariato, y que vienen causando estragos en diversas zonas del país

Entre los últimos golpes de la Policía figura el realizado contra la red criminal “Los Injertos del Tren de Aragua”, en donde cayeron 61 personas de nacionalidad venezolana, quienes se encontraban en un búnker en Chosica.

De acuerdo a información policial, la mencionada organización delictiva se dedicaba al cobro de cupos a mujeres que ejercían la prostitución, así como a los préstamos extorsivos a comerciantes.

Además, la Policía también anunció la desarticulación de la banda delincuencial “Los Dragones Rojos” en La Libertad. La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP detuvo a sus diez integrantes que operaban bajo el móvil de la extorsión y sicariato, así como robo agravado.

En coordinación con el Ministerio Público, la Policía allanó 22 inmuebles y se registraron cuatro celdas de un penal en Trujillo, y también se realizó la incautación de dos armas de fuego, municiones, dinero, equipos tecnológicos y documentación de relevancia para las investigaciones.