Reimond Manco contó la verdad detrás de la frase ‘Tócame que soy realidad’: “Nunca la dije yo”

Reimond Manco negó una vez más ser el creador de la famosa frase "Tócame que soy realidad". Mande Quien Mande / América TV

Ha pasado más de una década desde que Shirley Arica reveló en el programa de Magaly Medina que Reimond Manco, su expareja, le dijo “Tócame que soy realidad” para conquistarla. Recientemente, en ‘Mande Quien Mande’, el futbolista negó haber dicho la ya famosa frase.

Como se recuerda, en el 2010, la popular ‘Chica Realidad’ fue ampayada con el deportista en un centro comercial de Chiclayo, por lo que su nombre, entonces desconocido para la prensa de espectáculos, empezó a sonar más que nunca. Reimond Manco salió al frente para negar un romance entre ellos.

Shirley Arica no se quedó de brazos cruzados y se presentó en el set de ‘Magaly TV’ para contar detalles de lo que fue su supuesta relación sentimental. Según la modelo, el exjugador de Alianza Lima la invitó al norte del país para pasar el fin de semana juntos, donde le preguntó si quería ser su enamorada.

“Seguro él pensaba que yo le iba a decir que sí porque él es ‘Reimond’ y se cree lo máximo. Recuerdo que me decía: ‘Tócame que soy realidad’. Es un ridículo. Veo que no sabe tratar a las mujeres... Yo no pensé que era así”, manifestó la exchica reality, quien jamás imaginó que dicha frase incrementaría su popularidad.

Shirley Arica apareció por primera vez en la TV cuando Magaly Medina la 'ampayó' con Reimond Manco.

Tres años después, Shirley Arica formó parte de ‘El Valor de la Verdad’, donde confesó que su ampay fue sembrado, pues fue ella quien llamó a un conocido de Magaly Medina para informarle dónde estaba con el futbolista. Sobre la frase “Tócame que soy realidad”, recalcó nuevamente que Manco sí se la dijo.

“Fui de paseo a Chiclayo porque él me invitó y ahí pasó todo. Llegué a su casa y yo estaba en su cuarto aburrida, le dije ‘¿no me vas a sacar ni a la esquina?’. Y fuimos al centro comercial, que fue donde nos ampayaron, y en el camino estábamos peleados. Yo miraba hacia la ventana. Él me dice que cambie de cara, que lo toque porque es realidad. Me maté de la risa. Me lo dijo de broma, pero es un poco creído”, contó en el sillón rojo.

Shirley Arica habló sobre Reimond Manco en el programa de Magaly Medina. Magaly TV / ATV

La versión de Reimond Manco

A lo largo de los años, Reimond Manco ha negado tajantemente haberle dicho “Tócame que soy realidad” a Shirley Arica durante su viaje a Chiclayo. El futbolista señala que dicha frase es, en realidad, una expresión del exfutbolista peruano Roberto Guizasola, la cual la modelo copió.

“Yo nunca dije esa frase. Esa frase es de Roberto Guizasola, él fue quien la dijo. Él siempre tiene frases para chacotear. Una vez estábamos en una reunión y la dijo, luego alguien lo dijo por ahí. Todo lo que me perdí y todo lo que perdió él por no patentarla. Fue una frase viral”, comentó en el programa de María Pía Copello y Carlos Vílchez.

Cabe resaltar que en el espacio de entrevistas de ‘Cuto’ Guadalupe, Manco contó la misma versión. Aseguró que Shirley Arica, Roberto Guizasola y él coincidieron en una misma reunión. “Le dijo que no se aburra, que lo mire. ‘Tócame, mami, tócame que soy realidad’. Todos se rieron, la chica también, pero ella por dentro se estaba imaginando… No es lo mismo que él lo diga, que no era mediático, a que lo diga soy. Por la maldad, la chica dijo que yo lo había dicho”, relató.

Reimond Manco recordó la popular frase "Tócame que soy realidad". (América TV)

Esta historia fue confirmada por Guizasola. “En las reuniones salen las inspiraciones, el embellecedor, nos transportamos a otro lado. Rodaron esa información y ya lo piratearon”.

Pese a la primera versión de Reimond Manco, en noviembre de 2022, le pidió a Shirley Arica reconocimiento por su actual popularidad. “Por cierto, nunca he escuchado un gracias. A ella no la conocía nadie, fue su habilidad, pero... un ‘gracias’ ¿no? Ya pasó bastante tiempo”, dijo el futbolista en ‘La fe de Cuto’.