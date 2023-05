Selección peruana: Juan Reynoso afirmó que es “una opción” jugar las Eliminatorias en el estadio Alejandro Villanueva

El entrenador Juan Reynoso afirmó que el estadio Alejandro Villanueva es una opción para que Perú juegue de local. (Video: Willax Deportes)

La selección peruana de fútbol continua los trabajos de cara al inicio de las Eliminatorias al Mundial del 2026. Uno de los temas por resolver es en donde jugará de local la ‘bicolor’. El entrenador Juan Reynoso mencionó que tiene al Estadio Nacional como prioridad. Sin embargo, no descartó, en algún partido, jugar en el Alejandro Villanueva dependiendo del rival al que se enfrente.

Te puede interesar: Luis Advíncula y la nueva posición que tendría en la selección peruana: Juan Reynoso analizó esta posibilidad

“Sí, mucho va a depender del rival, de la cantidad de gente que se quiera meter, pero para nada Matute deja de ser una opción. Seguro la Federación, nosotros y los chicos evaluaremos. Hay muchos chicos salidos de Alianza Lima como hay de la ‘U’. Creo que cuando uno llega aquí en fecha FIFA, te despojas de cualquier camiseta y prioriza y prevalece la ‘franja’”, sostuvo en una entrevista a Willax Deportes.

Además, el estratega peruano contó que irán cambiando de estadio, dependiendo del rival de turno: “La casa de la selección es la que se mencionó (Estadio Nacional). Si en algún momento se da la coyuntura de poder jugar en el Cusco, en ese momento será una casa más. Hoy, lo que no quisiéramos, es decir que la casa de tal equipo es la casa de la selección y el resto que sientan que no es así porque no tiene apego a ese club”.

Te puede interesar: Qué dijo Juan Reynoso acerca de una posible convocatoria de Christian Cueva a la selección peruana

Finalmente, Reynoso explicó los motivos para tener como una opción al ‘coloso de Ate’: “Hoy, siento que el Estadio Nacional siempre va a ser la uno, pero una casa, de repente, más grande, no digo ni mejor ni peor, es el Monumental. Puede ser que meta más presión, que pueda hacer que nos de un estatus distinto, en cuanto al fan zone”.

El inicio de las Eliminatorias para el Mundial del 2026 será en septiembre de este año. Los primeros rivales serán Paraguay como visitante y Brasil en calidad de locales. Las fechas de los encuentros aún no están programadas. En la clasificatoria pasada también se comenzó ante los mismos oponentes. Los resultados fueron un empate 2-2 ante los ‘guaraníes’ y una derrota por 4-2 ante la ‘canarinha’.

La selección peruana competirá ante Japón y Corea el 16 y 20 de junio. (Foto: Federación Peruana de Fútbol)

Amistosos de Perú en Junio

La ‘bicolor’ jugará en junio dos partidos amistosos por la fecha FIFA. Los rivales serán Corea del Sur el 16 en Seúl y Japón el 20 de ese mes en Osaka. Ambos rivales han participado en el último mundial, disputado en Qatar.

Te puede interesar: Juan Reynoso sorprendió con declaración sobre Raúl Ruidíaz: “Los compañeros se sientan a verlo definir”

Los “tigres de Asia” llegaron hasta los octavos de final, en donde cayeron 4-1 ante Brasil. Fueron una de las sorpresas del campeonato del mundo al clasificar como segundo en el grupo H y dejar eliminado a Uruguay en la última fecha.

En el caso de los ‘samuráis’, también llegaron a la misma instancia, pero cayeron ante Croacia. Ante la selección de Europa igualaron 1-1 en tiempo reglamentario. Sin embargo, en la tanda de penales perdieron 3-1, en donde tres de sus jugadores fallaron sus remates.

Las estadísticas frente ambas escuadras asiáticas es positiva. Frente a Corea del Sur solamente se jugó en una ocasión. Fue el 13 de agosto del 2013 en el estadio World Cup Stadium de Suwon. El resultado fue un 0-0, en un encuentro sin muchas ocasiones de peligro. El entrenador en esa época era el uruguayo Sergio Markarián.

Con la selección japonesa compitieron en cinco oportunidades. El saldo es a favor de Perú: dos victorias, dos empates y una derrota. La única caída fue en marzo del 2007, con un resultado de 2-0. La última victoria de la ‘blanquirroja’ fue un 1-0 en el año 2005. El gol lo convirtió el atacante Gustavo Vasallo en el minuto 90. El director técnico para ese duelo fue Freddy Ternero.