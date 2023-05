Reimond Manco y la dura confesión de su madre: “La muerte de tu papá te debilitó”

Angela Albarracin contó un suceso que podría haber afectado al 'Rei'. (Video: Horacio Zimmermann)

Reimond Manco fue uno de los grandes talentos que tuvo el Perú en los últimos 20 años. Y es que sus inicios en la selección peruana Sub 17 que clasificó al Mundial de la categoría el 2007 parecían colocarlo como un jugador que marcaría una época en el fútbol. Sin embargo, luego de un largo recorrido por varios clubes, en la actualidad se encuentra sin equipo y encargándose de asuntos personales. En ese sentido, su madre realizó una dura confesión al respecto que podría explicar su alejamiento temporal del balompié a nivel profesional.

En el programa Cojo y Manco del canal de YouTube, Horacio Zimmermann, ‘Rei’ invitó a su progenitora para conversar de diversos temas, en parte también porque es la semana del Día de la Madre. En eso, el canterano de Alianza Lima recordó una frase que le dijeron unos familiares, dando a entender que ganaría más dinero tras su retiro del fútbol.

“Nunca he sido bruto. Siempre he sido inteligente y hay muchas cosas que me han dicho. Mi papá y hasta la misma Cassandra me decía: ‘tú vas a hacer más dinero cuando dejes de jugar fútbol porque eres lo suficientemente inteligente como para generar el dinero’. Y se está generando, pero en la calle”, empezó diciendo.

De pronto, Angela Albarracin, madre del jugador, manifestó su desacuerdo con lo dicho por su hijo y considera que aún puede seguir en actividad. “Podemos ser familia pero no compartimos la misma idea del fútbol. Te conozco de años, te he parido y antes de parirte te conocí también en un pasado. Tú estás hecho para el fútbol, hijo. Todavía puedes jugar”, declaró.

Confesión de la mamá de Reimond Manco

Ahí fue cuando la protagenitora del futbolista confesó que el fallecimiento de su padre le afectó mucho y trajo consecuencias como su distanciamiento del fútbol. “Como madre te aconsejo, el fútbol hay que disfrutarlo. Yo podría seguir jugando vóley hasta muerta y sé que tú en el fútbol harías lo mismo porque eres un buen jugador. Lo que pasa es que lo de tu papá te debilitó, mental y deportivamente”, señaló.

Y es que Reimond Manco perdió a su padre en abril del 2022. En ese entonces, seguía jugando al fútbol en Santos FC de la Liga 2, aunque no duró muchos meses, ya que en julio se incorporó a Juan Aurich de Chiclayo en lo que fue su último equipo como profesional. Desde entonces, se le ha visto en partidos de la Superliga de Fútbol 7 para el equipo Alianza FC y conduciendo un programa digital con el periodista Horacio Zimmermann. Además de que viajará a Estados Unidos para defender a Jackson TN Boom en el campeonato de fútbol 7, TST en junio.

Angela Albarracin siguió con su mensaje para Reimond Manco y espera verlo pronto en un club. “Tu papá te ha podido decir que sí, cuando dejes el fútbol después de los treinta y tantos o cuarenta años, vas a hacer plata, no ahora. Lo haces y no te digo que no porque te la buscas, eres un buen papá y un buen jefe de familia, pero jugando al fútbol siempre me he sentido orgullosa. De verte jugar, sentir esos nervios de que lo van a patear a mi hijo, como una mamá ‘chochera’. Tienes que seguir hasta los cuarenta y decir ya”, agregó.

Esta última declaración sorprendió al ‘Jotita’, que aseguró que “no quiero salir en silla de ruedas del fútbol”. A lo que su madre respondió: “Ya, 37. Te retiras con la frente en alto y bien jugado. Un buen ejemplo para tus hijos”, opinó.

Para finalizar, la mamá del volante recordó con asombro que él había tomado un descanso. “¿Un año sabático? Aunque sea medio año”. La respuesta de Manco no se hizo esperar: “Trabajo más que cuando jugaba fútbol, entonces no es un año sabático”.

“No quieres concentrar (risas)”, agregó la madre. “No me gustan las concentraciones”, respondió el también conductor del programa. “Pero un equipo de acá. No saben lo que se pierden”, concluyó Angela Albarracin.