Los fanáticos del k-pop se encuentran muy tristes, pues el cantante chino Lucas anunció que abandona el grupo NCT Dream y WayV tras haber estado casi dos años alejado de la boyband coreana. En el comunicado que emitió SM Entertainment, explican que pese a la salida de la banda, no dejará la empresa, y posiblemente podría ser parte de un nuevo proyecto en solitario.

¿Por qué Lucas de NTC Dream es tendencia en Perú?

Desde el comunicado publicado por la empresa coreana que también gestiona a EXO, aespa, Red Velvet, SNSD, SHINee, Super Junior y otras aclamadas agrupaciones del k-pop; Lucas, quien en realidad tiene el nombre de Wong Yuk, se volvió en tendencia en Twitter.

“Le informamos sobre las futuras actividades de nuestro artista Lucas. Como resultado de una discusión seria con la agencia, se decidió que dejará NCT y WayV y, en cambio, seguirá actividades en solitario”, detalla SM Entertainment.

“Pedimos la comprensión de todos los fanáticos que han apoyado a Lucas como miembro de NCT y WayV. De ahora en adelante, promoverá activamente a través de varias actividades individuales”, puntualizaron.

Pese a que resaltaron que Lucas seguirá teniendo participación en el mundo del k-pop con nuevos proyectos, los fanáticos expresaron su tristeza, logrando que el nombre del artista se vuelva trending topic.

“Voy a evitar cualquier video de Lucas con NCT, porque me voy a poner a llorar como una magdalena. Gracias”. “Esta partida de Lucas me dio mucha tristeza, pero no me sorprendió para nada porque sí conozco bien a SM o le iban a poner a Lucas en un hiato indefinido o se iba a ir, porque lamentablemente esta puta empresa no sabe como lidiar con este tipo de situaciones y así es como lo manejan”. “Estoy triste por la partida de Lucas de NCT/wayv, es obvio que ya no será lo mismo”. Estos fueron algunos de los comentarios que hicieron los seguidores del cantante.

Lucas y su hiatus desde hace dos años

El cantante de k-pop, en 2021, tuvo que tomar un hiatus —interrupción en la continuidad de un grupo o cantante, ya que se toma un descanso a partir de su último lanzamiento musical o presentación en público— porque se vio envuelto en una controversia con sus presuntas exnovias en agosto de ese año.

Según informaron algunos medios, todo empezó cuando una internauta coreana afirmaba ser exnovia de Lucas. La joven lo acusó de abuso psicológico y de aprovecharse de su dinero. La víctima adjuntó, como pruebas, fotos y capturas de supuestas conversaciones que tuvo con el famoso hongkonés.

Aunque esto parecía ser solo un rumor, luego de la primera acusación, al día siguiente, una joven de China denunció una experiencia similar y aseguró que el idol salía con las dos al mismo tiempo. Es por eso que la agencia anunció que Lucas entraba en pausa para reflexionar sobre sus acciones.

A los días, Wong Yu Kei pidió perdón mediante una carta escrita a mano que publicó en Instagram. Desde aquel momento, Lucas no volvió a participar en las actividades de NCT.

NCT Dream dará concierto en Perú

El concierto de NCT Dream llegará al Perú este año. “The dream show 2: in your dream” se realizará en el Arena 1 de San Miguel. El evento musical también comenzará más temprano de lo habitual: a las 5 p.m. el día 8 de julio. Tras la noticia, el público mostró en redes sociales decepción por el lugar elegido, pues al inicio mencionaron que se iba a hacer en el Estadio San Marcos. El sentir de varios internautas es que no es una sede ideal para un concierto de k-pop de gran escala.

La productora Workshows indicó en Twitter que el local Arena 1 de la Costa Verde en San Miguel era el único disponible para el 8 de julio. En esa misma fecha, se realizará el “Festichela” y ello hace imposible que el concierto de k-pop sea producido en el estadio de la UNMSM.