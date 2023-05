Fernando Pacheco habló de la posibilidad de retornar a Sporting Cristal si queda libre de Deportivo Municipal

Delantero de Deportivo Municipal señaló que se verá obligado a dejar el club si los problemas institucionales continúan (Willax).

Fernando Pacheco atraviesa un gran momento en su carrera como futbolista. Esta temporada se convirtió en pieza clave para Ángel Comizzo en Deportivo Municipal, formando dupla letal con Christopher Olivares. No obstante, debido a la crisis que vive la institución, su salida podría darse antes de lo esperado. En este contexto, señaló que no tendría problemas en regresar al cuadro ‘cervecero’, aunque no tiene claro qué ocurrirá con su futuro:

Te puede interesar: Cusco FC vs Municipal 1-0: gol y resumen del triunfo ‘imperial’ por la Liga 1

“Yo salí de Cristal, tengo un cariño muy grande por el club, porque me ha dado muchas cosas, me ha permitido conseguir muchas cosas a mi corta edad y siempre voy a estar agradecido por eso. Nadie sabe lo que va a pasar, yo aún pertenezco a Cristal, no sé lo que ocurrirá de aquí a uno o dos meses. Tal vez vuelva, tal vez no. Pero si las cosas se van complicando y la gran mayoría se tiene que ir, tomaré una decisión para buscar el beneficio para mí y mi familia”, declaró a Willax.

Recordemos que, el extremo de 24 años lleva dos goles y dos asistencias esta temporada y ha sido importante para que la ‘academia’ marche en octavo puesto del Torneo Apertura. Sin embargo, la situación económica de la institución no es la mejor. Tras la salida de Franja Edil de la administración, y la toma de mando del presidente Samuel Astudillo, las cosas no cambiaron y el plantel tiene dos meses sin cobrar, uno por la dirigencia saliente y el segundo de la entrante.

Fernando Pacheco viene destacando en Deportivo Municipal en la Liga 1. (Deportivo Municipal)

“Espero que Percy Liza vuelva al equipo de donde salió”

Fernando Pacheco también se refirió al estado de Percy Liza, quien fue su compañero en Sporting Cristal y acaba de retornar del Marítimo de Portugal. En su opinión, el delantero debe regresar al cuadro del Rímac, no obstante, tampoco le molestaría que vaya a Universitario de Deportes, equipo al que ha sido relacionado, ni ningún otro equipo.

Te puede interesar: Safap exigió a la directiva de Deportivo Municipal el pago de la deuda al plantel

“No he podido conversar con él porque llegó hace poco. Me alegra que esté acá y que pueda escoger un buen futuro. Uno siempre quiere que vaya al club de donde salió, que es Sporting Cristal y si va le deseo el mejor de los éxitos. Si va a otro lugar también, siempre voy a querer lo mejor para los compañeros y amigos que tuve en el fútbol”, afirmó.

Percy Liza fue observado asistiendo al Estadio Monumental para un partido del equipo femenino de Universitario (Twitter).

La situación de Deportivo Municipal

El último martes 9 de mayo, el plantel de ‘la franja’ dio un mensaje de protesta junto a Safap:

Te puede interesar: Jugadoras de Deportivo Municipal y Melgar protagonizaron brutal pelea en la Liga Femenina de Perú

“El plantel de Deportivo Municipal está cansado del incumplimiento y de las mentiras. Lo cierto, es que les están debiendo todo el mes de marzo y de abril. A algunos jugadores, incluso, deudas anteriores. Hay compañeros que tienen problemas e incertidumbre con sus alquileres. Han estado expuestos a no estar con seguro por varios días por falta de pago. Han estado reteniendo AFPs y no las han estado depositando. Estamos aquí porque queremos poner en evidencia esta situación. “Queremos dejar en claro. Es mentira que el señor Astudillo ha estado presente y que ha conversado con ellos. Vino la primera vez y no volvió jamás”, dijo Roberto Silva Pro, representante de la agremiación de futbolistas.

Debido a la falta de pagos, los futbolistas tienen la posibilidad de solicitar su carta pase para firmar libremente por otro club. Este momento complicado no solo ha afectado al plantel, sino también al comando técnico, al fútbol femenino y a las instalaciones para entrenar, las cuales tampoco tienen las mejores condiciones:

“Queremos exigir el cumplimiento de las obligaciones del club. No solo las mencionadas, sino también con el cuerpo técnico y el cuerpo auxiliar, con las condiciones de trabajo y con los elementos que necesitan para temas médicos, medicinas y otros”, continuó el exdelantero.