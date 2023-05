El consejo de Hernán Barcos a Pablo Sabbag tras el último triunfo de Alianza Lima por Liga 1

Hernán Barcos y Pablo Sabbag le han aportado a Alianza Lima 11 goles entre los dos (Líbero).

En Alianza Lima existe una dura competencia por el puesto de nueve, pues tanto Hernán Barcos como Pablo Sabbag han demostrado tener el nivel para hacerse con el titularato. Sin embargo, dicha situación no ha creado rivalidad entre ambos futbolistas. Esto se ve demostrado en que el ‘Pirata’, en su condición como jugador de experiencia, se muestra preocupado por la evolución del ‘Jeque’, pues lo aconseja constantemente, sin importarle que su progreso le quite chances de ingresar al once inicial. Esto lo reveló el propio colombiano, quien afirmó nunca haber vivido una situación similar:

“Con Hernán hemos hecho una relación extraordinaria. Estoy muy agradecido con él por lo que ha sido conmigo. La verdad que no me ha pasado eso nunca. Cuando el partido pasado se acabó, se acercó y me dijo: ‘Tenemos que trabajar en este aspecto’. No voy a decir qué, pero me dijo ‘Tenemos que trabajar en esto, que hoy te vi que te pasó’. Es increíble. Quiere que esté mejorando todo el tiempo. Y por eso lo aprecio mucho”, declaró a América TV.

Pablo Sabbag y Hernán Barcos, los goleadores del bicampeón de la Liga 1. (Foto: Alianza Lima)

Esta no es la única muestra de compañerismo que han demostrado ambos atacantes. Recordemos que, el delantero de 26 años reveló que fue el propio argentino quien lo llamó para convencerlo de fichar por el cuadro de La Victoria, esto pese a que venía para pelearle un lugar que tenía asegurado en sus dos primeras campañas:

“En toda mi carrera es el nueve con el que mejor me he llevado. Con el que siento que es una relación más sana que cualquiera. Me ha apoyado desde el día uno, es más, antes que llegara acá, él me escribió por Instagram y me dijo que viniera y que me iba a apoyar en todo”, contó en sus primeras semanas.

Del mismo modo, tras el golazo de Pablo Sabbag contra Libertad en la Copa Libertadores, fue Hernán Barcos quien no corrió a celebrar inmediatamente desde la banca de suplentes, sino que fue buscar un polo que tenía preparado su compañero para dedicarle el tanto a su padre por el día de su cumpleaños.

El delantero colombiano logró soberbia definición ante los paraguayos por el torneo internacional. (Video: ESPN).

Los números de Pablo Sabbag en Alianza Lima

Pablo Sabbag lleva 12 partidos disputados con la camiseta de Alianza Lima, en los cuales marcó siete goles: seis por el Torneo Apertura y uno en Copa Libertadores. El ‘Jeque’ sufrió un desgarro durante la pretemporada, por lo que no llegó al 100% al debut contra Sport Boys. No obstante, ingresó a los 67 minutos y consiguió marcar el segundo tanto.

Su debut como titular fue en el clásico ante Universitario de Deportes, donde demostró rápidamente sus condiciones al anotar el primer gol tras una jugada que él mismo inició. Luego marcaría goles claves para vencer 1-0 de visita a UTC y Alianza Atlético en el torneo doméstico, así como para romper la racha de 30 partidos sin ganar en Copa Libertadores, convirtiendo el segundo contra Libertad de Paraguay en Asunción.

Sus últimos tantos fueron en las goleadas 3-0 sobre Academia Cantolao y Carlos Mannucci. El que realizó ante el ‘delfín’ fue una espectacular ‘chalaca’, aunque en posición adelantada.

El delantero colombiano anotó de 'tijera' en Matute por la fecha 12. (Video: Liga 1 Max).

Los números de Hernán Barcos en Alianza Lima

Esta temporada Hernán Barcos ha tenido un rol secundario en Alianza Lima, pues ha sido titular en solo tres de los 12 partidos que ha disputado en el año. En los nueve restantes ingresó desde el banco de suplentes. Por este motivo, solo ha podido convertir 4 goles. Estos fueron en la primera fecha contra Sport Boys, otro en la goleada 3-0 sobre Cantolao y los dos restantes en la victoria 3-1 contra Unión Comercio.