Christian Thorsen: “Si me voy, me estoy despidiendo de esta manera tan bonita de la gente”

Christian Thorsen reveló que padece cáncer de próstata.

Christian Thorsen atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, sin embargo, también resulta una etapa aleccionadora para él. El actor reveló que padece de cáncer de próstata, y aunque sorprenda, asegura que recibió la noticia de la menor manera. El propio artista señaló que esta enfermedad ha sido como un regalo para él, pues ha podido comprobar y sentir el cariño del público y de sus amigos.

Después que los médicos le dijeran que ya no hay nada que hacer por su recuperación, Christian Thorsen viene recibiendo un tratamiento alternativo a base del muérdago. Esta medida ha logrado llenarlo de expetativa sobre una mejoría y no descarta regresar a la actuación.

“Cuando me dijeron que tenía cáncer, lo primero que se me vino a la cabeza fue que se trataba de un regalo, aunque no sabía la magnitud del regalo. Había mucha inconsciencia. Fue bien loco”, señaló el actor a El Comercio.

“Definitivamente, saber que tienes una opción de poder hacer algo para seguir en el camino de la vida es un premio”, acotó.

Christian Thorsen fue diagnosticado en el 2022 con cáncer de próstata metastásico. Esta enfermedad llegó a comprometer pulmón, columna vertebral, huesos y mandíbula.

“Como la enfermedad había hecho metástasis, el dolor en la cadera era intenso. Me recomendaron quimioterapias, hormonas para bajar la testosterona y tomar unas pastillas. Por alguna razón la quimio no me convencía porque había escuchado cosas muy duras del tratamiento. El primer médico al que acudí me dijo que en 12 o 36 meses íbamos a ver qué pasaba. No me lo decían directamente, pero prácticamente me estaban desahuciando”, explicó.

Es ahí cuando empieza a buscar otras alternativas. Una amiga le recomendó la medicina antroposófica, un sistema médico integrativo, que une los procedimientos médicos convencionales con la comprensión espiritual del ser humano y la naturaleza de la Antroposofía.

“No hice quimios. Los días lunes, miércoles y viernes, durante dos horas, me administran el muérdago vía intravenosa. Mezclan la cosecha del invierno y la del verano, luego la centrifugan, y eso es lo que te aplican. Tiene el consentimiento de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y un sustento científico interesante”, detalló el artista, quien recalcó que este tratamiento lo acompaña con tratamiento hormonal de la medicina tradicional. No solo eso, está muy comprometido con tener una buena alimentación, donde evita el azúcar, harinas, lácteos y alcohol.

El actor señaló que ya se siente mucho mejor. Incluso, aseguró que el resultado de sus exámenes lo sorprendieron. “Solamente quedaban rezagos de que había habido algo en el hueso, como pequeñas cicatrices. Mi calidad de vida mejoró. Ahora hago mis actividades normales, las disfruto en otra magnitud y valoro más que nunca: juego golf, duermo y como bien”, contó.

Pese a que ha tenido altas y bajas en esta lucha, Christian Thorsen rescata lo aprendido. No se reprocha ni se tiene pena, al contrario, ha aprendido a perdonarse y a perdonar.

“Por eso pienso que esta enfermedad es un regalo. Lo importante en estos casos es mantenerse firme, fuerte y no rendirse. Es una lucha dura, un tratamiento largo. No sé qué pasará después, pero la posibilidad de ayudar a través de mi testimonio, me motiva”, acotó el artista, quien resaltó que está sacándole provecho a las adversidades.

“No le temo a la muerte. Posiblemente de chico le tenía miedo. Por eso quería ser doctor para inventar una pastilla y que mis viejos nunca se mueran. (...) La vida viene siendo una gran experiencia para mí. Me está dando la oportunidad de disfrutar y despedirme. Si me voy, me estoy despidiendo de esta manera tan bonita de la gente”, concluyó a El Comercio.

Natalia Salas resalta su cariño hacia Christian Thorsen

La actriz se encontró recientemente con Christian Thorsen y grabaron un video que emocionó a sus seguidores. Los actores hicieron un antes y después de sus personajes de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Aunque muchos creyeron que los artistas se habían reencontrado, lo cierto es que Natalia y Christian tienen comunicación desde hace mucho tiempo. Incluso, la actriz sabía de la salud de su excompañero.

“La gente ha delirado en redes con el video. De hecho, Christian y yo hemos estado en conversaciones todo este tiempo, desde el año pasado más. Es más, me fue a ver al teatro y todo, pero no habíamos podido tener el tiempo de sentarnos a tomar un café o conversar largamente de lo que estábamos viviendo”, indicó a Infobae.

“Me hice un tiempo (para reunirse), porque me parecía que era importante. Nosotros, más allá de haber sido compañeros de trabajo, hemos sido muy amigos. Parábamos juntos todos los días, todo el día. Yo lo quiero mucho. Encontrarnos ha sido como si el tiempo no hubiera pasado. Eso que pasa cuando tienes una amiga, un amigo que quieres un montón, que te matas de la risa y pasa el tiempo y es como si no hubiese pasado el tiempo. Fue exactamente igual. Me sentí súper bien al hablar con él, me sentí tranquila”, concluyó.

Natalia Salas y Christian Thorsen protagonizan nostálgico video. Actores revivieron su papel en 'Al Fondo Hay Sitio. Instagram

Efraín Aguilar le envía fuerzas y olvida discrepancias

El productor Efraín Aguilar, quien estuvo a cargo durante muchos años de ‘Al Fondo Hay Sitio’ no tuvo una buena relación con Christian Thorsen cuando éste interpretaba a Raúl del Prado en la exitosa serie.

Efraín Aguilar anunció la salida de Christian Thorsen de un momento a otro porque “no tenía más aporte”. Por su parte, el actor indicó que fue despedido mediante una llamada telefónica, lo que no le parecía justo debido a los años en los que participó en la producción.

Después de varios años, el productor hizo a un lado las diferencias y no dudó en dedicarle unas palabras. “Va a salir de esta, le tengo mucho cariño por los años que trabajamos juntos. Si Natalia Salas pudo (salir victoriosa del cáncer), él también. Es un luchador más. No quiero hablar de recuerdos porque no viene al caso, él sigue aquí”, señaló el exdirector de ‘Al Fondo Hay Sitio’ a Infobae.

Respecto a acercarse a él para limar asperezas, Efraín aseguró: “No, yo no soy figureti, hablar con él ahora sería aprovecharme de la situación. Lo que le tenga que decir, lo haré en privado, sin cámaras y sin prensa”.