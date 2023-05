Carlos Tévez nombró a Luis Advíncula para explicar la notable mejoría de Boca Juniors

El 'Apache' citó al lateral peruano para referirse al crecimiento futbolístico del conjunto 'xeneize'. (Video: TyC Sports)

Luis Advíncula no empezó el 2023 de la mejor manera. A pesar de que al poco tiempo que llegó a Boca Juniors se hizo con el lateral derecho, los primeros meses de este año fueron discretos, tanto de manera individual, como colectiva, pues el equipo ‘xeneize’ no venía mostrando un buen rendimiento bajo el mando de Hugo Ibarra. Sin embargo, desde que Jorge Almirón asumió como DT, ‘Lucho’ ha progresado notablemente y recientemente fue nombrado por Carlos Tévez como uno de los responsables en ese crecimiento futbolístico del elenco ‘gaucho’.

A través de una entrevista para TyC Sports, el ‘Apache’ hizo hincapié en que su exequipo debe reforzarse de cara al segundo semestre de la temporada pese al alto nivel que viene exhibiendo en los últimos encuentros. “Boca necesita sí o sí comprar jugadores. Lo decidirá Almirón. Está haciendo las cosas bien, Boca está mostrando cosas de un equipo”, fueron sus primeras declaraciones.

De pronto, remarcó las grandes actuaciones de algunos futbolistas y citó al peruano, quien ha sido reubicado como extremo derecho (algunas veces de ‘8′). “Lo que me gusta a mí como entrenador es que hoy Boca no es solo por izquierda. Ahora también te tienes que preocupar por derecha con Advíncula más adelantado. Y si empiezas a recuperar a Pol y Payero que juegan por el medio, ya estamos hablando de otro Boca”, puntualizó.

Luis Advíncula ha tenido mayor atrevimiento para atacar como extremo en Boca Juniors. (La Nación)

Sin embargo, el exatacante de la selección de Argentina esperaba que ‘Bolt’ sea empleado en dicha posición en lugar de lateral como sucedió en el Superclásico ante River Plate, donde Boca Juniors cayó por 1-0. “No estoy en el lugar de Almirón como para hablar de la postura que eligió contra River. Hoy lo veo de otra manera, no como hincha. En el segundo tiempo pensé que entraba Weigandt e iba a lastimar más con Advíncula. Ahora lo analizo como técnico, lo miro de esa manera”, señaló.

Y es que desde que Jorge Almirón fue nombrado como entrenador del elenco ‘azul y oro’ a inicios de abril, le costó enrumbarlo y sumó tres derrotas consecutivas en la Liga Profesional Argentina. No obstante, el triunfo contra Deportivo Pereira por la Copa Libertadores (con golazo de Advíncula) le cambió la imagen, pues empezó una senda positiva. Al peruano le sirvió para ganar confianza y asentarse como titular.

Cambio de posición de Luis Advíncula

El momento en que el canterano de Esther Grande de Bentín logró tomar un mayor impulso fue en el choque con Colo Colo en Chile. En ese partido, el estratega lo subió hasta el extremo y, no solo anotó un tanto de gran factura, sino que se mostró siempre atrevido para atacar y también confundió a los rivales con el uso repentino de su pierna izquierda.

Boca Juniors potenció un sector de la cancha que no tenía un dueño fijo. Sebastián Villa se había apoderado del extremo izquierdo y quedaba pendiente el lado contrario. Empero, con las brillantes actuaciones de Luis Advíncula, su suplente como lateral, Marcelo Weingandt, lo ha suplido y ambos se han podido complementar a la perfección.

Lateral derecho peruano convirtió su segundo tanto en la Copa Libertadores con un remate de zurda.

Con esa modificación, el exjugador de Sporting Cristal lleva dos goles y una asistencia en cinco partidos. Aunque Almirón lo volvió a colocar de lateral derecho contra River Plate, algo que no le funcionó, pues el nivel no fue el mismo y acabó en victoria para el ‘Millonario’ con el solitario gol de Miguel Borja.

Juan Reynoso sobre el cambio de posición de Luis Advíncula

Uno de los que fue consultado por el cambio de posición de Luis Advíncula fue Juan Reynoso. El estratega de la selección peruana dejó abierta la posibilidad de que el ‘Rayo’ juegue como extremo en algunos momentos. “Nunca será descabellado. Lucho ha jugado ahí (de extremo) y no quita que más adelante para cerrar un partido quite a un lateral por delante. No sé, Miguel (Araujo) como lateral derecho, por delante Trauco y López. Nos pone contentos no solo por ‘Lucho’, sino por varios que están alternando en otras posiciones”, declaró.