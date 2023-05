Rosa Fuentes recibiría a Paolo Hurtado en su centro de rehabilitación física: “Que pague su consulta”

Rosa Fuentes recibiría a Paolo Hurtado en su centro de rehabilitación física | Willax

Rosa Fuentes ha dejado atrás la infidelidad de Paolo Hurtado y se ha centrado en salir adelante en pro de sus hijos menores y el que viene en camino. La expareja del futbolista ha dejado atrás la infidelidad de su esposo con la modelo Jossmery Toledo y desde el momento que se enteró le puso punto final al matrimonio de 10 años que tenían.

Tras ello, se tomó un tiempo sola con sus menores, por lo que viajó a Estados Unidos para estar alejada de la prensa y cuidar de su embarazo, pues se supo que la llegada de su tercer bebé estaba en riesgo. Ya ahora, con cuatro meses de gestación y completamente bien, se ha animado a brindar declaraciones a la prensa.

Esta vez, Rosa Fuentes prefiere mantenerse al margen de hablar de terceras personas y solo se enfoca en ella y lo que pasó. Por otro lado, tampoco quiere ahondar en temas personales, ni brindar detalles de su separación y conciliación. Sin embargo, dio algunas palabras a ‘Amor y Fuego’ y sorprendió con una revelación.

La empresaria fue consultada sobre si su aún esposo, Paolo Hurtado, asistía a su centro de rehabilitación física como un cliente cotidiano. Cabe mencionar que a su local han llegado diversos deportistas peruanos reconocidos. Ante ello, señaló que antes lo hacía y que cree que pronto volverá.

“(¿Él viene a hacerse terapias acá también?) Sí, bueno, lo hacía. Antes regularmente. Por ahora no, pero me imagino que sí, en algún momento va a venir”, comentó Fuentes para ‘Amor y Fuego’.

Por otro lado, señaló que ella no tendría ningún problema en que vuelva a su local para seguir con sus terapias, porque ese es su trabajo. Sin embargo, aseguró que ya no trabajaría con la modalidad de canje y que espera a que pague su consulta.

“No tengo ningún problema en que continúe con sus terapias. Siempre y cuando pague su consulta, ya no hay canje”, afirmó entre risas.

Rosa Fuentes conserva un cuadro de Paolo Hurtado

En otro momento de la entrevista para ‘Amor y Fuego’, se mostró parte del local de Rosa Fuentes, el mismo que se encuentra muy bien equipado, pero un detalle no pasó desapercibido para la reportera quien no dudó en hacer la consulta.

En una de las paredes del local se encontraba un cuadro que tenía todas las camisetas de Paolo Hurtado con su número. Por ello, Rosa Fuentes fue consultada sobre si conservaría este detalle en su espacio de trabajo pese a todo lo que ha pasado.

“Sí, todavía ha quedado y sí, van a quedar porque no tengo nada que borrar, no podría. Hay muchas cosas de mi vida que no las puedo borrar, entonces esa se queda aquí”, señaló al inicio. Tras ello aseguró que luego las devolvería, pero mientras tanto continúan como la decoración. “Seguramente ya después se la devolveré, pero por ahora todavía queda como parte de la deco”, finalizó.

Camisetas de Paolo Hurtado en emprendimiento de Rosa Fuentes. (Willax)

No piensa perdonar a Paolo Hurtado

En conversación con Magaly Medina, Rosa Fuentes reveló algunos detalles de su separación del futbolista. La empresaria comentó que no tenía pensado perdonar una infidelidad, por lo que luego de ver las imágenes de su esposo decidió ponerle punto final. Por ello, al día siguiente de emitido el ampay llamó a una abogada para iniciar el proceso legal.

“Después de ver el primer video, al día siguiente fui a conversar con la abogada y definir mi tema, le dije; ‘quiero comenzar mi divorcio, ha pasado esto y me dijo, ok’. Desde ahí ya no tuve comunicación con él. Esa misma noche, me fui con mis hijos. Él no sabía donde estaba y yo tampoco de él”, manifestó.

Ante ello, Magaly Medina le preguntó si es que el futbolista la había buscado para intentar reconciliarse, por lo que la entrevistada señaló que sí, pero que ya tenía la decisión tomada. “Él está claro con la decisión que yo he tomado, sabe perfectamente lo que yo he decidido y si tiene alguna intención o algo, la verdad, que en estos momentos es por demás, no tengo la intención de arreglar el tema de pareja. Estoy enfocada en solucionar el tema de padres”, expresó.