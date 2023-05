Mamá de Reimond Manco lanzó fulminante frase al recordar los errores que cometió su hijo como futbolista

La mamá de Reimond Manco se refirió a los errores de su hijo como futbolista profesional.

Cada vez falta menos para el Día de la Madre, es por esto que el jugador Reimond Manco decidió entrevistar a su mamá en su programa de Youtube, quien sorprendió con una fulminante frase sobre los errores que cometió su hijo a lo largo de su carrera como futbolista profesional.

Angela Albarracin inició dando a conocer detalles de la prensa en los inicios de su primogénito en ‘Cojo y Manco’. “Cuando llegaron los periodistas a mi casa, dije ‘no a mí no me tienen que entrevistar, yo no quiero saber nada’ hasta que tú me llamaste y me dijiste ‘hay que ser cortés con ellos, no tienen la culpa, es su trabajo’”.

“Yo no quería saber nada porque como le dije a un periodista que me dijo ‘ha nacido una estrella’, yo le dije ‘no, las estrellas están en el cielo, él es un chico normal’, Yo sé que después le van a sacar la m...”, agregó la madre de ‘Rei’, el cual afirmó que los medios lo trataron mal.

En seguida, la mamá del volante lanzó una dura reflexión entorno a las malas decisiones de su hijo en su carrera deportiva. “Como yo digo los hijos son constructores de su propio destino, tú lo construyes o lo destruyes y tú destruiste parte de tu vida”.

La carrera de Manco

Reimond saltó a la palestra rápidamente. Fue figura en el Campeonato Sudamericano Sub 17 de Ecuador 2007 y lideró a la selección peruana al Mundial de dicha categoría. Por sus buenas actuaciones en el torneo, subió al primer equipo de Alianza Lima e hizo su debut en el mismo año. Con el club ‘victoriano’, conquistó su primer título como profesional.

Solo necesitó tres temporadas para emigrar al extranjero. Fue comprado por PSV Eindhoven de Países Bajos por una cuantiosa cifra, la cual bordeaba los 2 millones de dólares. No logró adaptarse al fútbol europeo, pese a ser prestado a Willem II, y tuvo que regresar al Perú. Así fue como llegó a Juan Aurich, donde levantó su segundo trofeo.

A partir de su paso con el ‘ciclón del norte’ no volvió a destacar con las diferentes camisetas que vistió (León de Huánuco, Atlante, Al-Wakrah y más) hasta que arribó a Tarapoto, ciudad en la cual volvió a mostrar su gran nivel con Unión Comercio, anotando 4 goles y dando 7 asistencias. Hasta estuvo cerca de ser convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana.

“La selección tenía dos partidos de práctica en Estados Unidos, la selección dirigida por Gareca, yo dije acá es, yo dije ‘esto es selección, vuelvo a Alianza, la rompo y otra vez arrancamos’. Sale la lista de convocados, no voy a decir el nombre, pero convocaron a un chico de la ‘U’ que no jugaba nunca. Me deprimí, no hay forma, pude haber hecho 10 goles, pero no me iban a llamar”, contó en Tiempo Muerto.

DATO: Reimond Manco disputó 6 partidos con la selección peruana. Todos fueron amistosos.

Reimond Manco junto a Paolo Guerrero en la selección peruana.

¿Reimond Manco se retiró del fútbol?

Como en reiteradas veces ha dicho en diferentes entrevistas, Manco todavía no cuelga los botines. Solo está tomándose un descanso del rigor profesional. Eso sí sigue entrenando y vinculado al balompié. Ahora, incursionó como comentarista deportivo y el próximo mes disputará un campeonato de fútbol 7 que tendrá como premio 1 millón de dólares.

El volante de 32 años fue fichado por el club Jackson TN Boom para jugar el certamen TST de Estados Unidos. Su elenco quedó ubicado en el grupo G junto a Sneaky Fox FC, Zala FFF y Team Dempsey. Esta competición durará cuatro días, del 1 al 4 de junio, y tendrá como sede a Cary, pueblo de Carolina del Norte.