Los ácidos comentarios de Magaly Medina contra el novio de Jazmín Pinedo: “¿A qué se dedica? No tiene ambición”

Magaly Medina cuestionó a Jazmín Pinedo y a su novio uruguayo por mostrarse juntos en redes sociales, pese a que aseguraron que mantendrían su romance en privado. Magaly TV La Firme / ATV

Este martes 9 de mayo, Magaly Medina dedicó unos minutos de su programa a Jazmín Pinedo, quien meses atrás le había pedido a sus fanáticos que respeten la vida privada de Pedro Araujo, su actual pareja. Según la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, el galán uruguayo ahora está más que contento con la atención pública que recibe.

“Jazmín Pinedo dice que no habla de su pareja, que él no es del medio, pero resulta que su pareja tenía sus redes sociales en privado. Ahora al uruguayo le ha gustado eso de aparecer, por lo que sus redes son públicas. Jazmín lo muestra en el desayuno, almuerzo, lonche y cena, en todos lados. Él quiere (la atención) y tú también, ya lo tenemos hasta en la sopa”, señaló en un inicio.

“Él tenía solo 1200 seguidores y le entró la ambición al muchacho, las abrió y ahora tiene 52,600 seguidores. De que no le gusta, sí le gusta. Le gusta ganar seguidores a costa de la ‘China’”, añadió Magaly Medina.

Por otro lado, la ‘Urraca’ cuestionó a Pedro Araujo por solo compartir fotos y videos de los viajes que hace con la exchica reality alrededor del mundo, pues estos serían pagados por Jazmín.

“No hay historia de Jazmín en donde él no aparezca. ¿De verdad es chef? ¿O a qué se dedica? ¿O es como Gino Assereto? Tiene la misma ambición de Gino, o sea ninguna. Solo se dedican a viajar gratis gracias al canje que la China tiene con los hoteles y las líneas áereas.

Incluso, se atrevió a enviarle un consejo a Jazmín Pinedo: “Deja que él pague, déjale que sea un caballero. Uno tiene que valorarse. Recién se están conociendo y ella ya está pagando con sus canjes. Luego se quejan cuando las relaciones le van mal, luego dicen que su hombre no tenía ambiciones. Claro, si le pagabas todo, ¿cómo quieres que tenga ambiciones?”.

Magaly Medina en contra de las muestras de afecto pública de Jazmín Pinedo y su novio uruguayo.

¿En qué trabaja Pedro Araujo, pareja de Jazmín Pinedo?

Pedro Araujo, la nueva pareja sentimental de Jazmín Pinedo, tiene 32 años y es procedente de la localidad balnearia Ocean Park, en Uruguay. Se sabe que trabaja como chef independiente. “Él tiene un trabajo donde es su propio jefe, él decide muchos sus horarios, cuándo trabaja y cuando no se toma bastante tiempo para poder estar aquí conmigo”, señaló la exchica reality en su momento.

Pedro Araujo es la nueva pareja de Jazmín Pinedo, popular exchica reality peruana. (Instagram)

¿Cómo se conocieron Jazmín Pinedo y Pedro Araujo?

Jazmín Pinedo conoció a Pedro Araujo en octubre de 2022, en la boda de la hermana de la popular ‘Chinita’, realizada en Uruguay. Desde aquella vez, se frecuentaron varias veces y entablaron una linda amistad, la cual se fue transformando en un apasionado romance. Pese a la distancia, la peruana viaja ocasionalmente al país vecino y Pedro hace lo mismo con tal de ver nuevamente la exconductora de TV.

Por el momento, la relación amorosa se encuentra en un buen momento. Jazmín Pinedo ha hablado sobre sus deseos de ser madre por segunda vez. Sin embargo, descartó que haya planeado con su actual pareja iniciar una familia, pues considera que todavía es muy pronto.

“A mí me hubiera encantado que Khaleesi (su hija) tuviera un hermanito o una hermanita, creo que eso es súper bonito, pero al final y al cabo es como que depende también de la vida. A mí sí me gustaría tener un varoncito, pero es un tema que no le doy tanta vuelta, depende del destino, si es que Dios quiere. No hemos conversado sobre eso (con Pedro). Hoy, no lo idealizo si sucede o no”, precisó en ‘América Espectáculos’.