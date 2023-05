Rosa Fuentes increpó a Gigi Mitre por señalar que estaba enterada de la infidelidad de Paolo Hurtado | Willax

Rosa Fuentes se encuentra declarando a los medios tras el fin de su matrimonio con Paolo Hurtado, quien le fue infiel con la modelo Jossmery Toledo. La madre de los hijos del futbolista ha decidido salir adelante y demostrar que puede con toda esta presión mediática por sus hijos mayores y el que viene en camino.

Aunque al inicio se quedó callada y prefirió salir del país para sentirse más tranquila, esta vez se mostró más tranquila y se enfrentó a las preguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre. La empresaria se contactó con ‘Amor y Fuego’ y respondió de todo.

Sin embargo, un tenso momento se vivió en el set de televisión cuando Gigi Mitre barajó una posibilidad. La presentadora le dijo a Rosa Fuentes que creía que ella ya conocía algunos episodios de infidelidad de su esposo, pero que al no ser expuestos prefería mantenerse como si nada pasara, por lo que le preguntó si esta teoría podía ser verdad o estaba completamente equivocada.

Rosa Fuentes no se quedó de brazos cruzados y con un evidente rostro de incomodidad señaló que lo dicho por Gigi Mitre no era lo correcto. “Sí (estás equivocada), porque hay muchas cosas que obviamente pasan en la privacidad de una familia, de un matrimonio, pero que yo haya tolerado situaciones como esta, imposible”, señaló la empresaria.

Tras ello, los presentadores le señalaron que hubo rumores de un posible romance o acercamiento entre Yamila Dahabreh y Paolo Hurtado que incluso se hablaba en televisión. Por ello le consultó si en ese instante ella no sospechaba de alguna situación o le preguntó si pasaba algo.

Rosa Fuentes increpó a Gigi Mitre. (Willax)

“Es que, claro, no solamente decían eso, decían un montón de cosas, involucraban a mucha más gente. Entonces, realmente nunca tuve algo como lo que acaba de pasar. No podría hablar más ya de lo que hubiera sido, de lo que hubiera pasado”, agregó.

Además, aseguró que ha decidido dejar atrás todo lo que tenga que ver con Paolo Hurtado, porque desde el día que apareció el ampay sigue firme en su decisión de no volver con él. “Para mí todo lo que ha quedado por allá se queda allá. Mi vida, a partir del 21 o algo de marzo, desde ahí en adelante mi decisión continúa firme. Independientemente de quizás mil problemas que me hayan pasado, yo siempre opté por mi familia”, agregó.

Finalmente, cuando los presentadores volvieron a referirse a la posibilidad de que Paolo Hurtado fue infiel antes que con Jossmery Toledo, Rosa Fuentes se incomodó y señaló a los conductores que no quería hablar de nadie más y que en caso tengan información, sean ellos quienes salgan a averiguarla.

“Sinceramente, entrar en estos detalles ahorita, en este estado, no quiero mencionar absolutamente a nadie. Realmente no tendría yo por qué hablar. Si ustedes quieren saber algo, vayan a abordar. Como lo dije también cuando llegué en el aeropuerto, ¿por qué me buscan a mí? Yo no tengo nada que ver. ¿Por qué no van a Cusco? ¿Por qué no van a buscar a otras personas? Yo realmente he sido una más como todos, como ustedes”, finalizó.