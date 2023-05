¿Por qué se pelearon Percy Olivares y Peter Arévalo? La versión de Gonzalo Núñez y la reacción de Erick Osores

Periodista deportivo señaló que al exfutbolista la parecieron sospechosas las instalaciones del estudio de A Presión.

La discusión entre Percy Olivares y Peter Arévalo en ESPN dejó mucho que hablar, sobre todo por las fuertes acusaciones que profirió el exfutbolista contra su compañero de panel. En este contexto, Gonzalo Núñez dio su versión sobre el motivo que habría incitado el enojo del primero. Para el periodista, al ‘Zancudo’ le parecieron sospechosas las modernas instalaciones del estudio de A Presión, programa que conduce y gestiona ‘Míster Peet’.

“La pelea fue porque, donde Mr. Peet graba el programa de ESPN, también se graba A Presión. Son estudios diferentes, ESPN va abajo, mientras que A Presión está en el tercer piso. Percy Olivares llegó y se quedó sorprendido con las cámaras y las instalaciones, entonces llegó a la conclusión que ellos de todas maneras cobraban del Fondo Blanquiazul. Entonces a partir de eso, llegó con otra cara al programa y comenzó a hablar de plata media sucia”, reveló en Erick y Gonzalo.

Ante esta situación, Erick Delgado, quien había sido invitado al programa, defendió a su excompañero en Sporting Cristal, pero confesó no entender el motivo por el cual no sustentó sus palabras cuando Arévalo lo increpó: “Yo conozco a Percy, es un caballero, pero cuando se le sale la cadena, se le sale. Lo que no entiendo es por qué cuando Peter Arévalo le preguntaba el porqué de sus palabras, no lo fundamentaba”, señaló.

Periodista deportivo señaló que nadie esperó que el 'Zancudo' acuse personalmente a Peter Arévalo de recibir dinero.

“Las palabras de Percy me sacaron del cuadro”

Erick Osores, quien conduce el programa en que se produjo la discusión, tuvo una visión diferente a la de Gonzalo Núñez, ya que en su opinión, la crítica de Percy Olivares fue a los periodistas, quienes elogian desmesuradamente a un equipo con la intención de generar más rating y así dinero, pero no orientado a un pago bajo la mesa del Fondo Blanquiazul:

“Arrancó con una polémica sobre el debate por el juego de Alianza. Hoy Alianza vende. Lo de Percy no me sorprende porque siempre ha sido anti-periodista, su posición siempre ha estado alejada de los mensajes que da la prensa. Esta vez estaba argumentando algo, primero sobre Alianza, que no le gusta cómo juega, pero luego entra a un tema que no lo explica bien, de que no hay quienes lucran y se benefician por elogiar a un equipo. Yo para mí decía: ‘Obviamente Percy, a eso nos dedicamos, hablamos del campeonato, de Alianza, de Cristal, lo criticaremos, lo alabaremos’, pero ese es el negocio, ocurre en todas partes del mundo nadie lo hace por amor al arte”, señaló.

No obstante, el conductor de Equipo F afirmó que no esperó el ataque contra Péter Arévalo, ni que la discusión suba tanto de tono, por lo que se vio obligado a intervenir:

“Yo entendía que Percy criticaba que alabemos tanto al equipo que está bien y que no veamos el bosque, sino el árbol. A partir de eso Percy concluyó que hablábamos de Alianza porque era un negocio, yo lo vi por esa manera. Pero Peter lo vio por otra forma y la preguntó ¿Quién gana plata? Pero no imaginó que le iba a responder que él ganaba plata. Eso me sacó del cuadro, entonces pensé que la polémica estaba un par de puntos arriba y traté de bajarla”, afirmó.

Panelista de A Presión señaló que su compañero no recibe plata del Fondo Blanquiazul.

Gonzalo Núñez: “Percy Olivares se fue sin pedir disculpas”

Por último, Gonzalo Núñez defendió a Peter Arévalo, señalando que paga su entrada para ir al estadio y que incluso rechazó un ofrecimiento de viajar a Brasil en el chárter con los jugadores. Además, contó que Olivares comenzó a preguntar sobre las instalaciones de A Presión y finalizó contando que el problema nunca se resolvió:

Luego comenzó a preguntar ¿Y de acá la pagan a Gonzalo y a Galván? Y comenzó a hacer un interrogatorio a los que estaban en el tercer piso. Se ha ido pensando “La única forma que haya hecho esto, es con el Fondo. El problema no terminó. Acabó y Percy Olivares se fue, no pidió disculpas ni nada. Tampoco admitió que era su error, pero creo que él debe estar arrepentido. Insinuó que Peter Arévalo recibe plata por debajo”, sentenció.