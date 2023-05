Partidos de hoy, martes 9 de mayo: horarios, canales, TV y resultados en vivo.

Hoy, martes 9 de mayo, se disputarán emocionantes partidos en diversas partes del mundo. Como plato fuerte, tendremos el inicio de las semifinales de la UEFA Champions League, además, la segunda división del Perú alberga una nueva jornada en la lucha por el ascenso, mientras que el fútbol no para en Chile y Argentina.

En la Liga de Campeones, el Real Madrid recibirá al Manchester City en un duelo que enfrenta a los considerados por muchos como los dos mejores equipos del mundo en la actualidad. Los dirigidos por Pep Guardiola marchan punteros en la Premier League y cuentan con un Erling Haaland espectacular, pues lleva 51 goles en 46 partidos de la temporada. Además, vienen de eliminar de forma contundente al Bayern Munich en cuartos de final.

En contraparte, la ‘casa blanca’ es el vigente campeón de la competición y viene de ganar la Copa del Rey con una actuación estelar de Rodrygo y Vinicius Junior, quienes atraviesan un gran momento y forman un tridente de temer con Karim Benzema. Recordemos que esta serie será una revancha de las semifinales de la temporada pasada, en la que los dirigidos por Carlo Ancelotti consiguieron una épica remontada.

Resumen y goles de la remontada 'blanca' en el estadio Santiago Bernabéu. (Video: Man City)

Por otro lado, se continúa disputando la cuarta jornada de la Liga 2. La San Martín, que tuvo un pésimo arranque de torneo con tres derrotas consecutivas ante Los Chankas (2-0), Alianza Universidad (2-0) y Comerciantes Unidos (2-1), intentará sumar por primera vez cuando reciba a Unión Huaral, conjunto que igualó sin goles sus primeros dos cotejos contra Comerciantes FC y Pirata FC. Recordemos que los ‘santos’ cuentan con uno de los planteles más experimentados con jugadores con experiencia en primera como Rinaldo Cruzado, Junior Viza, Jorge Molina o Damián Ísmodes.

Asimismo, Pirata FC recibirá a Juan Aurich en un enfrentamiento entre dos equipos de Lambayeque. El ‘ciclón del norte’, que busca retornar a primera división tras 6 años, tendrá su primera salida fuera de casa tras dos victorias por 1-0 como local contra Santos FC y Deportivo Llacuabamba. Por su parte, el cuadro local se recuperó de su dura derrota 3-1 ante Alianza Universidad la primera fecha y se recuperó derrotando a Comerciantes FC (1-0) y empatando con Unión Huaral.

Damián Ísmodes es uno de los jugadores más experimentados de la San Martín para esta temporada (Universidad San Martín).

En el torneo chileno, Colo Colo intentará recuperarse de su caída 2-0 ante Boca Juniors en Copa Libertadores, recibiendo a Audax Italiano. El ‘cacique’ no ha tenido el mejor arranque de torneo, pues marcha quinto a 4 puntos del líder Cobresal. Además, Magallanes, que juega Copa Sudamericana, pero se encuentra en último puesto, tratará de escalar posiciones recibiendo a Curicó Unido. Otros duelos serán Unión Española vs Unión La Calera y Ñublense vs Copiapó.

En Argentina, Unión de Santa Fe chocará con Almagro por los treintaidosavos de final de la Copa Argentina. El ganador jugará contra Excursionistas, club que viene de dar la sorpresa eliminando a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Colo Colo Colo viene de perder con Boca Juniors en la Copa Libertadores (Baires Deportes).

Partidos de Champions League

- Real Madrid 1-1 Manchester City (Finalizado)

Partidos de Liga 2

- Universidad San Martín 0-1 Unión Huaral (Finalizado)

- Pirata FC 1-1 Juan Aurich (Finalizado)

Partidos de liga chilena

- Magallanes 1-2 Curicó Unido (Finalizado)

- Ñublense 1-0 Copiapó (Finalizado)

- Unión Española 3-2 Unión La Calera (Finalizado)

- Colo-Colo 0-0 Audax Italiano (19:30 horas / estadio Municipal / Bet365) (En desarrollo)

Partidos de Copa Argentina

- Unión de Santa Fe 1-1 Almagro (18:05 / Único de San Nicolás / TyC Sports) (En desarrollo)