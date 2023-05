Gol de Bernardo Cuesta tras milimétrico pase de D’Arrigo para el 1-0 de Melgar vs Unión Comercio por Liga 1

El delantero nacionalizado peruano abrió el marcador en Tarapoto por Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max).

Melgar de Arequipa se enfrentaba en condición de visitante contra Unión Comercio en un duelo válido por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. Durante el primer tiempo, los dos equipos no se hicieron mucho daño y las imprecisiones se adueñaron del juego. No obstante, luego del descanso, las cosas cambiaron y los dueños de casa se volcaron en campo contrario para tratar de romper la paridad, aunque no contaban con que el ‘Dominó' se rebelaría y buscaría generar peligro. En ese sentido, fue Bernardo Cuesta quien llegó a abrir el marcador a través de un golazo luego de un milimétrico pase de Jhamir D’Arrigo.

Esta acción se llevó a cabo a los 69 minutos de la contienda. El técnico de los arequipeños, Mariano Soso, realizó cuatro cambios (D’Arrigo por Bordacahar, Arias por Archimbaud, Cabrera por Iberico y Tandazo por Orzán) luego de la reanudación del partido para tratar de ir en busca de la victoria. Fue así como el DT decidió adelantar las líneas del equipo y Matías Lazo ejecutó un saque lateral desde la derecha, aunque Tomas Martínez no pudo imponerse y, tras perderla, la posesión quedó a favor de los locales.

Jhon Álvarez jugó con las manos desde la banda izquierda del ‘Poderoso de Alto Mayo’, pero Walter Tandazo cortó a tiempo. El propio Lazo alcanzó a recuperar la pelota y la lanzó para el ataque, siendo el ‘10′ argentino el que la recibió, la protegió y descargó con Kenji Cabrera. El talentoso extremo tomó la lanza y corrió varios metros hacia adelante hasta que tocó con Jhamir D’Arrigo, quien se había posicionado en la banda derecha de Melgar. El exjugador de Academia Cantolao trató de encarar, aunque no prosperó y retrocedió, pero de inmediato dio una media vuelta y jugó con el mismo Cabrera, que combinó con Lazo y tras quebrar la cintura de tres futbolistas de los selváticos, se la pasó a D’Arrigo, que hizo el ademán de querer pegarle, pero habilitó de gran forma al capitán de Melgar para definir en primera y colocar el 1-0.