Jean Deza emite comunicado luego de pelear con Gabriela Alava en la vía pública: “Pido disculpas”

Jean Deza se pronunció tras escandaloso altercado con su exnovia.

Jean Deza rompió su silencio, luego que ‘Magaly TV La Firme’ difundiera unas imágenes del futbolista y su expareja Gabriela Alava peleando en la vía pública. Además, el actual jugador del Club Cienciano aclaró qué tipo de relación mantiene con Vanessa López.

Te puede interesar: Gabriela Alava reveló que Jean Deza le lloró para que retomen su relación y hasta le pidió una hija

Inicialmente, el deportista nacional aseguró que no tiene un romance con la rubia modelo, como así se ha venido especulando. Según dijo, ambos terminaron su relación a inicios de 2023 y no han vuelto desde entonces. “En su momento quise arreglar mi situación sentimental con la señorita Gabriela Alava, pero no llegamos a nada”.

Sobre las imágenes en donde se ve discutiendo con su expareja y tía de la misma, Jean Deza manifestó:

“El día de ayer tuvimos un altercado (pido disculpas por lo sucedido), luego conversamos tranquilamente, me dio algunas cosas pendientes y quedamos bien”.

Entre gritos, Jean Deza exigió a su expareja Gabriela Alava que le devolviera sus pertenencias.

Negó romance con Vanessa López

En la misiva, Jean Deza señaló que nunca inició una relación sentimental con Vanessa López, a quien insultó de la peor forma en una llamada telefónica filtrada por ella misma a los programas de espectáculo.

“Con la señorita Vanessa López nunca mantuve una relación formal (solo estuvimos saliendo). Le pedí disculpas personales por mi impulsividad de aquellas llamadas.... y llegamos al acuerdo que también se las haría públicamente”, mencionó.

Por otro lado, indicó que en su anterior comunicado, en el que anunciaba que se reconcilió con Vanessa, se estaba refiriendo a que retomaron su amistad, no un romance. “Jamás puse relación sentimental, sino todo lo contrario”.

Te puede interesar: Jean Deza y el escándalo que protagonizó fuera de la casa de su expareja Gabriela Alava

“Hoy en día, ya que todo está claro por las tres partes, pido que se les repete con sus comentarios y la presión mediática. Cada quien está soltero y nos verán haciendo nuestras vidas separados. Por mi lado, me mantendré al margen. Gracias”, sentenció el futbolista.