Usuario denuncia a entidad bancaria por extornar más de S/22 mil de su cuenta sin autorización

Usuario denuncia a entidad bancaria|VIDEO: TIKTOK

Christian Durand se dedica a realizar servicio de taxi, pero decidió emprender cuando se enteró de que sería padre. Ante ello, realizó una venta por internet de S/22 mil 441, pero denunció que el banco Scotiabank le descontó sin ninguna autorización o información previa. El usuario ha presentado su reclamo, pero la entidad no asumió ninguna responsabilidad hasta el momento.

La angustia para el usuario comenzaría el 20 de abril cuando realizó la venta por internet, la cual confirmó los datos de su cliente corroborando con su número de cuenta. Es así como, le proceden a depositar para que pueda enviar el producto que estaba ofreciendo.

“Yo entro al banco Scotiabank y verifico que el número de cuenta que el cliente me ha enviado le pertenece a los nombres”, refirió en un video.

Asimismo, el usuario afirma que por precaución le solicitó el comprobante al cliente, quien se lo envió en el momento. Es así como confirma que el depósito se realizó de manera correcta, pero dos horas ese monto ya no estaba disponible. “Si tienes en tu cuenta un monto que ya ingresó [...] y tiene un voucher que lo respalde, ¿acaso el dinero no es tuyo?”, interrogó Christian.

Christian Durand denunció que el banco retiró de su cuenta más de 22 mil soles. Foto: TikTok

“Cuando voy a hacer una segunda venta, veo que los 22 mil 441 soles ya no estaban en mi cuenta. Scotiabank los había hecho desaparecer, me los quitó, me los extornó o el nombre que ellos quieran poner”, manifiesta en su cuenta de TikTok.

Al enterarse de que su dinero ya no se encontraba en su saldo bancario procedió a llamar a su entidad y también acercarse de manera presencial para saber qué había sucedido. Asimismo, recibió la respuesta, donde le menciona que el titular había denunciado una transferencia no autorizada a la cuenta de Christian, por lo cual proceden a “quitarle”.

“Te informamos que la operación recibida en tu cuenta de ahorros, o sea, que ellos aceptan que la operación fue recibida en mi cuenta [...] fue anulada, debido a que el banco recibió un reclamo del titular de la cuenta de origen. En este sentido, la entidad procede con el extorno de la operación, la cual se realiza a raíz del ingreso del reclamo del titular”, leyó.

Ante ello, cuestionó el motivo del descuento sin realizar una investigación previa de lo que habría sucedido. “Dónde está la garantía del banco [...] si ya se hace una transacción, ya pasó a tu cuenta. Scotiabank ha permitido que yo veo en mi saldo disponible, no en el contable”, afirmó.

Abogado brinda detalles sobre el caso de extorno de entidad bancaria|VIDEO: TikTok

“Presenté todos los sustentos legales, estoy desesperado, es el 90% de mi capital que tenía y eso está en mi cuenta Scotiabank”, señaló en incluso manifestó que los S/2.000 que tiene aún en su cuenta el banco lo tiene congelado y no los puede retirar.

¿Los bancos pueden retirar dinero de tu cuenta?

A través de su cuenta de TikTok, el abogado Jaime Delgado brindó más detalles de este caso y si es posible que las entidades bancarias retiren su dinero sin autorización. En este caso, explicó que “no lo pueden hacer sin ninguna autorización judicial”.