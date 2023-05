Matías Di Benedetto tras triunfo de Universitario ante Sante Fe por Copa Sudamericana: “Fue notoria la superioridad”

El defensor ‘crema’ marcó el segundo tanto del encuentro y de esta manera, selló la victoria del equipo de Jorge Fossati.

Universitario de Deportes consiguió sumar de a tres ante Independiente Santa Fe de Colombia por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Los encargados de darle el triunfo al cuadro ‘crema’ fueron Emanuel Herrera (11′) y Matías Di Benedetto (66′).

Te puede interesar: Gol de Matías Di Benedetto para el 2-0 en Universitario vs Santa Fe por Copa Sudamericana

Los dirigidos por Jorge Fossati fueron superiores en todas las líneas del campo de inicio a fin y así, pudieron recuperar el liderato del grupo G. Con este resultado, los de Ate dependen de sí mismos para clasificar a la siguiente instancia del certamen continental.

Finalizado el encuentro, Matías Di Benedetto conversó con la prensa y analizó el accionar de su equipo, que ya suma siete puntos en lo que va de la competencia. Además, reconoció que aún queda mucho camino por recorrer en el torneo Conmebol.

Te puede interesar: Emanuel Herrera anotó gol para el 1-0 de Universitario vs Santa Fe por Copa Sudamericana 2023

“Hicimos un esfuerzo muy grande para poder llevarnos la victoria. Sabemos que es un grupo difícil, quedan tres partidos y dos son de visita. Eramos conscientes que hoy lo importante era ganar, así que estamos contentos por el gol y por la victoria”, sostuvo el argentino en diálogo con los medios de comunicación.

Asimismo, aseguró que el elenco ‘merengue’ supo neutralizar las acciones del rival desde el arranque del encuentro. “Fue notoria la superioridad en el primer tiempo, jugamos con la intensidad a la que estamos acostumbrados a hacerlo. Estábamos frescos y nos sentimos bien”.

Te puede interesar: La fuerza sigue con Universitario: claves de su victoria ante Santa Fe que lo deja líder en Copa Sudamericana

No obstante, resaltó lo importante que fue no dejarlos jugar desde el primer minuto. “Los presionamos arriba y los complicamos mucho. Me parece que esa intensidad, los complicó y generó dudas. Nosotros pudimos abrir el marcador. Ya en el segundo tiempo se emparejó un poco todo. Se notó el desgaste, pero pudimos cerrar”.

La agresividad fue fundamental

Por otro lado, el zaguero, quien fue considerado uno de los más destacados del partido, también se refirió a uno de los puntos fuertes de Universitario: la agresividad. Dicha característica, fue fundamental para que el conjunto estudiantil pueda alcanzar la punta de su serie.

“Sabíamos que ellos tenían jugadores muy importantes y de mucha jerarquía, que te podían lastimar con transiciones rápidas. No los podíamos dejar girar, nuestro objetivo era cortar esas transiciones y creo que lo hicimos muy bien porque los presionamos arriba en todo momento. Fuimos muy agresivos y ellos lo sintieron demasiado, les generamos muchas ocasiones. Hay que seguir por este camino”, finalizó.

El defensa puso el segundo de los 'cremas' por el torneo Conmebol. (Video: DIRECTV).

Próximos partidos de Universitario por Liga 1

Después de este partido, Universitario volverá a sumar minutos por Liga 1 el próximo domingo 14 de mayo cuando enfrente a a Alianza Atlético de Sullana a partir de las 13:00 horas de Perú. Dicho encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del estadio Campeones del 36.

Cabe resaltar que, los dirigidos por Jorge Fossati descansarán este fin de semana, motivo por el cual, tendrán varios días para recuperarse del partido por Copa Sudamericana y así, estar listos para el choque ante la escuadra sullanense. Por su parte, Alianza Lima deberá ganar para poder lograr mantenerse en la pelea por el Torneo Apertura.

Posterior a ello, la ‘U’ deberá medirse ante la Universidad César Vallejo en un partido correspondiente a la fecha 16 del campeonato peruano, el cual está programado para el próximo viernes 19 de mayo desde las 20:30 horas de Perú en las instalaciones del estadio Monumental de Ate.

Fixture por Copa Sudamericana

- Jornada 4: Goiás vs. Universitario – 23/05 (17:00 horas) - Estadio Hailé Pinheiro

- Jornada 5: Independiente Santa Fe vs. Universitario – 08/06 (21:00 horas) - Estadio El Campín

- Jornada 6: Universitario vs. Gimnasia Esgrima La Plata – 28/06 (21:00 horas) - Estadio Monumental