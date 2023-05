Diego Rebagliati elogió a Universitario tras importante victoria ante Santa Fe por Copa Sudamericana

El comentarista deportivo analizó el trabajo hecho por el cuadro ‘crema’. Además, resaltó individualidades como las de Rodrigo Ureña y Andy Polo.

Universitario de Deportes le volvió a sacar una sonrisa a todos sus hinchas luego del importante triunfo conseguido ante Independiente Santa Fe, el cual les devolvió el liderato de su grupo en la Copa Sudamericana 2023. Los dirigidos por Jorge Fossati fueron superiores al conjunto ‘cafetero’ de inicio a fin, lo que generó que pudieran llegar en diversas ocasiones al área rival.

En ese sentido, Diego Rebagliati no dudó en mostrarse impresionado por lo bien que viene jugando el conjunto estudiantil, resaltando rendimientos individuales como los de Andy Polo y Nelson Cabanillas, jugadores que se desempeñan como carrileros.

“Lo del primer tiempo me dejó muy sorprendido porque Universitario se mostró muy fuerte en su mitad de cancha, ganaba las divididas, jugaban al espacio, los dos carrileros parece que se hubieran transformado”, sostuvo Rebagliati durante el programa deportivo ‘Al Ángulo’.

Asimismo, hizo énfasis en el crecimiento de dos jugadores claves en el sistema interpuesto por Jorge Fossati desde su llegada: Nelson Cabanillas y Andy Polo. “Cabanillas y Polo han tenido una gran evolución en los últimos meses. Esta vez, Polo fue el mejor jugador de la ‘U’ y Cabanillas estuvo muy cerca de serlo”.

No obstante, reconoció haber cuestionado el nivel de Polo a inicios de temporada. “Nosotros hemos criticado mucho a Polo porque lo veíamos muy tímido y sabíamos que tenía mucho potencial, sin embargo, ahora está lleno de confianza. Es un jugador que sabe que va a ir y va a llegar, cuando retrocede también lo hace bien en defensa, realmente impresionante”.

Con goles de Emanuel Herrera y Matías Di Benedetto, los 'cremas' se impusieron en casa y son líderes de su grupo. (Video: DIRECTV).

Además, resaltó lo importante que es saber aprovechar fundamentos como la pelota parada. “En la pelota parada es un equipo que te mata, porque inventa jugadas que terminan siendo muy peligrosas. Incluso, Herrera se termina perdiendo un gol en la línea”

Con respecto a Independiente Santa Fe, el comunicador dijo lo siguiente: “Pese a que fue un rival que no mostró mucho, logró conseguir un empate ante Goiás en Brasil y le pudo ganar a Gimnasia y Esgrima La Plata de local, es un equipo colombiano que está bien”.

Finalmente, señaló que es imposible no referirse al gran nivel que ha ido adquiriendo Universitario en las últimas semanas. “Uno empieza a tratar de no ser repetitivo en los elogios y en los adjetivos para describir al equipo de Fossati, pero la verdad que cada vez juega mejor y se ve muy compenetrado”.

¿Rodrigo Ureña es convocable a la selección chilena?

Universitario contó con varias figuras dentro del campo en su victoria ante Independiente Santa Fe, entre ellas, Rodrigo Ureña. El volante chileno se mostró, una vez más, con mucha solidez en el mediocampo y pese a no coronar su actuación con un gol, varios personas ligadas al fútbol reconocieron su esfuerzo durante los 90 minutos.

Tanto Jose Chávarri como Diego Rebagliati aplaudieron lo hecho por el jugador y aseguraron que tiene todo para poder ser convocado por Eduardo Berizzo. “Hoy por hoy, Ureña es convocable a la selección chilena. No tengo ninguna duda. No creo que en Chile tengan muchos volantes. Si los chilenos no lo llaman van a dejar pasar un jugadorazo”.

Rodrigo Ureña fue uno de los jugadores más destacados de Universitario. (Foto: Universitario)

Próximo partido de Universitario por Copa Sudamericana

Universitario de Deportes volverá a sumar minutos por Copa Sudamericana cuando enfrente a Goiás el próximo martes 23 de mayo a partir de las 17:00 horas de Perú. El encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos del torneo Conmebol se llevará a cabo en las instalaciones del estadio da Serrinha de Brasil.

Los de Ate lideran el Grupo G con 7 unidades, Goiás ocupa la segunda posición con 5, Independiente Santa Fe se encuentra en el tercer lugar con un punto menos y Gimnasia y Esgrima La Plata no ha podido sumar en lo que va de la competencia.