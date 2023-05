Yahaira Plasencia respondió a Gabriela Herrera por encararla en el reality de baile de ‘Esto es Guerra’

Yahaira Plasencia responde a Gabriela Herrera luego de ser encarada en 'Esto es Guerra'. Instagram

Las diferencias entre Gabriela Herrera y Yahaira Plasencia continúan y es que cuando la bailarina fue presentada como la nueva retadora del reality ‘Baila Conmigo’ en ‘Esto es Guerra’ y Yahaira Plasencia como integrante del jurado junto a Maricarmen Marín, muchos dijeron que la polémica iniciaría entre ellas y así lo fue.

Gabriela no esperó ni un minuto y encaró durante el programa en vivo a la popular ‘Rosada del Rímac’ y le consultó si tenía algún problema con ella, a lo que la salsera indicó que no, inclusive le deseo suerte en la competencia.

“Para empezar a título personal no tengo nada en contra de Yahaira, ahora que estás aquí, me puedes decir si tienes algo contra mía”, dijo Herrera.

Yahaira Plasencia indicó que no tenía ningún problema con ella, inclusive le deseó mucha suerte en la competencia. “Todo super bien, la mejor suerte del mundo, mucha suerte”, señaló.

Gabriela insistió y comentó que ella tenía pruebas que demostrarían todo lo contrario y que la salsera estaría hablando mal de ella, pero en otro momento los mostrará. “Estás segura, no sé, a mí me han dicho otra cosa, no te preocupes, después te muestro los pantallazos”, aseguró la bailarina.

Yahaira Plasencia le responde a Gabriela

La producción de ‘Esto es Guerra’ acudió al final de programa del martes 2 de mayo para recoger las reacciones de la engreída de Sergio George y ella comentó de manera pacífica lo siguiente:

El reportero de América TV le consultó si estaba todo bien con Gabriela Herrera, luego que ella dijera que tendría pruebas que demostrarían que ella tenía malos comentarios hacia ella y lo realizó en el programa en vivo. “Todo bien, super bien...”, respondió Yahaira Plasencia.

Luego le consultaron si de repente Herrera podría ser una de sus favoritas en el reality de baile y con miras a ganar la competencia. “Tiene un buen nivel”, aseguró para luego pasar a retirarse rápidamente.

Gabriela Herrera contó por qué le cae mal Yahaira Plasencia

Pero las rencillas entre Gabriela Herrera y Yahaira Plasencia vendrían hace muchos años. Por su lado, la exparticipante de ‘El Gran Show’ reveló, durante una entrevista con Shirley Arica, los motivos por los que le cae mal Plasencia. La bella influencer comentó que en una reunión la cantante nacional no le respondió el saludo.

“Me pasó. En un cumpleaños, estábamos con varias personas y le dije ‘hola’, y de la nada se fue. Dije: ‘¿Qué le pasa a esta loca? ¿qué le pasa a esta ridícula?’”, se preguntó Gabriela. “Huachafa”, continuó Arica.

La bailarina indicó que entiende que una persona no quiera saludar con un beso, pero que al menos salude a todos. “Por qué pasar así, como si uno fuera qué. Eso está pésimo”, señaló.

Además, a esto se suma las rencillas que tuvieron por Sergio George. Cuando el productor musical, decidió representar a Herrera, ella se adelantó y comenzó a contar a todos los medios de comunicación que sería la nueva engreída de George; sin embargo, el puertorriqueño la desmintió y señaló que no habían firmado ningún contrato de trabajo.

Gabriela dejó entrever que la distancia que Sergio George tomo de ella, se trató debido a los celos de Yahaira Plasencia, quien le habría pedido al músico dejar de representarla y producir música con ella. Esto habría acrecentado más las diferencias entre ellas.

Y ahora, ambas mujeres talentosas y guapas que se ven las caras en el reality de América TV. Gabriela Herrera en su día de presentación pidió que el jurado sea imparcial y califiquen a todos con la misma vara.

“Espero que sean imparciales y se califique a todos por la misma medida, porque todos hemos venido a esforzarnos y dar lo mejor de nosotros en la pista”, manifestó.