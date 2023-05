Verónica Linares explica por qué llevó los labios rojos el día de su matrimonio | Instagram

Hace casi una semana, Verónica Linares contrajo matrimonio con el padre de sus hijos Alfredo Rivero. Ambos se dieron el sí en una ceremonia íntima con amigos y familia cercana, pero no fue ajena a los comentarios en redes sociales. Más de un usuario felicitó esta unión y afirmaron que la pareja lucía muy feliz.

Lo más comentado de la noche fue, sin duda alguna, el vestuario de la novia. Y es que la periodista, fiel a su estilo, escogió un vestido de corte sencillo, pero lleno de detalles hechos a mano que cautivaron a más de uno. Como era de esperarse, llevó el cabello suelto y un maquillaje bastante sobrio. Sin embargo, lo que resaltó fue el color rojo de sus labios.

Cabe señalar que, en los maquillajes de novias, es muy poco usual ver a alguna que lleve los labios de ese color, por el contrario, buscan un look más romántico, sobrio y menos arriesgado. En esta ocasión la presentadora sorprendió y continuó con su estilo de todos los días.

Esto sorprendió a más de uno por lo que Verónica Linares decidió compartir en sus redes sociales la razón por la que decidió quedarse con los labios rojos. Allí, publicó unos videos en los que se encontraba probándose el vestido una noche antes de su boda y en ese momento llevaba un labial de ese color que le gustó como se veía con su traje.

“Un día antes decidí que usaba la boca roja. Cuando vi que me quedaba bien dije: ‘al diablo de rojo’”, escribió la periodista.

Verónica Linares cuenta por qué llevó labios rojos en su boda. (Instagram)

De esa forma, la conductora de América Noticias confirmó que tan solo con verse horas antes de ir al altar, tomó la decisión de maquillarse con una labial rojo, como el mismo que usa todos los días en su centro de trabajo y que se ha vuelto característico en ella.

Nicole Akari celebró el look de Verónica Linares

La especialista en moda, Nicole Akari, se presentó en el programa ‘América Hoy’ y habló del look de Verónica Linares. En un inicio comentó que le gustó mucho el vestido que llevó la periodista, pues era un matrimonio sin fiesta y con una sencilla cena. “El vestido estaba ideal para una boda con salones. Me apreció el ideal”, comentó.

Por otro lado, se refirió al maquillaje que llevó en esa noche. Recalcó que este color rompió con el estereotipo de una novia clásica, pero que en la esposa de Alfredo Rivero fue una decisión muy acertada. “Amé los labios rojos. Una sugerencia el labio rojo de ella lo amé, rompió el estereotipo de la clásica novia”, expresó.

Seguido, comentó que hay algunas novias que sí apuestan por un color como este, aunque son muy pocas, pero le agradó que Linares siga su personalidad. “El labial rojo se usa, me parece lindo y que ella haya seguido con la personalidad me gustó”, agregó.

Finalmente, relató que lo que no le convenció por todo fue el peinado de la novia, pues con el paso del tiempo fue deshaciéndose. “El detalle que no me agradó fue haber dejado las mechas del cabello adelante, porque le restó verle la carita. Con el clima, el cabello tiende a chorrearse o a pegarse”, sentenció.