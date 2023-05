Eduardo Vargas falló increíble gol en Alianza Lima vs Atlético Mineiro por Copa Libertadores

El chileno dejó pasar clara chance ante los peruanos por Copa Libertadores. (Video: ESPN).

Atlético Mineiro no pudo abrir el marcador ante Alianza Lima por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores. El cuadro brasileño casi se pone en ventaja apenas a los 3 minutos, cuando Eduardo Vargas quedó mano a mano frente a Ángelo Campos. Sin embargo, el delantero chileno definió mal, perdonando a los peruanos.

La jugada inició con un mal despeje con la cabeza de Josepmir Ballón hacia atrás, el balón le quedó a Hulk, quien con otro frentazo le filtró la pelota al atacante ‘mapoche’, quien le ganó la dividida a Carlos Zambrano y se metió al área en velocidad, escapando de la marca del ‘kaiser’ y de Santiago García. No obstante, cuando quedó cara a cara con el portero intentó definir al segundo palo, pero abrió mucho el pie, por lo que la pelota se fue muy desviada.

El exatacante de la Universidad de Chile tuvo la chance de cobrarse la revancha unos instantes después, cuando a los 6 minutos recibió de Cristian Pavón, quien se había metido al área con un gran desborde, y quedó solo para definir contra el arco vacío. No obstante, se demoró en sacar el remate, el cual fue bloqueado milagrosamente por Zambrano.

El defensa peruano salvó a su equipo ante remate de Eduardo Vargas. (Video: ESPN).

La amenaza de la hinchada de Atlético Mineiro a Eduardo Vargas

Eduardo Vargas no pasa por un buen momento en Atlético Mineiro. El atacante tuvo una mala actuación en su eliminación de la Copa Brasil ante Brasil de Pelotas, club de la tercera división. En aquel encuentro el chileno también erró una clara ocasión que pudo darle al ‘gallo’ la clasificación a la siguiente ronda. Por este motivo, la hinchada oficial del cuadro blanco y negro, elaboró un comunicado pidiendo su salida del club y amenazandolo con tomar medidas si continúa jugando y ofreciendo ese rendimiento:

“La Torcida Organizada Galocura, a través de esta nota, busca tomar posición sobre este jugador y dejar un mensaje muy directo a la directiva del club: ya no aceptaremos a Eduardo Vargas vistiendo la camiseta del Club Atlético Mineiro. Son innumerables los traspiés acumulados a lo largo de su carrera en el club, innumerables ocasiones en las que el jugador nos hizo daño y no mostró el debido respeto por nuestra camiseta. Jugador sin compromiso, sin voluntad y que no honra nuestros colores. La indiferencia, la pereza y la mala voluntad de este jugador en el partido de hoy podría haberle costado mucho al club. Si ese pibe se queda en el club, el problema ahora será de nosotros, de la torcida Galocura. ¡La paciencia tiene un límite, y la nuestra se acabó!”, escribieron.