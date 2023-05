Universitario vs Santa Fe: DT Jorge Fossati confirmó baja de dos figuras para choque por Copa Sudamericana

Jorge Fossati explicó que Piero Quispe y Luis Urruti quedaron descartados para enfrentar a Independiente Santa Fe. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes se enfrentará a Independiente de Santa Fe por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. Ambos equipos son los líderes del grupo G con cuatro unidades. El entrenador ‘crema’, Jorge Fossati, confirmó que dos jugadores claves fueron descartados para este importante partido.

El estratega uruguayo, en conferencia de prensa, mencionó que Quispe y Luis Urruti no estarán en la convocatoria para enfrentar al equipo colombiano: “Lamentablemente, Piero (Quispe) quedó descartado. En un 99.9% también quedó fuera ‘Tito (Urruti)’”.

El DT charrúa se dirigió a la prensa y aclaró que el futbolista Roberto Siucho está lesionado. “Hablen también de alguien que no lo nombramos porque ya está un mes lesionado, ese es Roberto Siucho. Si piensas solo en el presente y en el futuro inmediato, te olvidas que de dónde vienes y cuánto nos da. Eso ya no importa. Eso ya no cambia. Lo que cambia es que el futuro sea mejor o peor de acuerdo al presente”.

El volante peruano ha estado fuera de los terrenos de juegos debido a una lesión en la rodilla. Quispe tuvo una jugada peligrosa en el encuentro ante Goiás en los primeros minutos. A pesar del dolor, recién dejó el campo a los 63 minutos, reemplazado por Horacio Calcaterra.

En el caso del extremo uruguayo, sufrió una contractura en el juego ante Atlético Grau. El atacante de 30 años solamente disputó 45 minutos, dado a que fue reemplazado en la segunda mitad por el exfutbolista de Sporting Cristal.

Universitario de Deportes es el líder del Torneo Apertura de la Liga 1 con 28 unidades. En la fecha 15, los ‘cremas’ les toca descansar y recién volverán a jugar el campeonato ante Alianza Atlético de Sullana el domingo 15 de mayo a las 13:00 horas en el estadio Campeones del 36.

Universitario venció 3-0 a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Apertura por la Liga 1 2023

Jorge Fossati reveló su secreto

El estratega uruguayo también habló de su método para convencer a los diferentes planteles que ha dirigido. Además, el entrenador ‘merengue’ dio el respectivo mérito al trabajo hecho por su comando técnico sobre el buen momento del plantel.

“Me da esa impresión, yo traté de transmitirles cosas, que como siempre, me baso en lo real. No soy de inventarles películas a los jugadores y tratar de convencerlos con cosas irreales y con cosas soñadas, sino con realidades”, sostuvo Fossati.

Asimismo, el director técnico de 70 años se refirió al trabajo de todo el equipo que lo acompaña: “También está el trabajo de todo el cuerpo técnico. Está el trabajo del coach y de todos los que rodeamos a los jugadores. Si hay algún mérito, no es de uno sólo”.

Desde que llegó a Universitario de Deportes, Fossati tiene un invicto de 11 partidos sin perder. Esa racha positiva es tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana. En todo ese tiempo, ha ganado en nueve ocasiones y empató en dos oportunidades.

Alex Valera anotó su quinto gol con Universitario de Deportes esta temporada.

Así llega Independiente Santa Fe

El conjunto colombiano no la pasa bien en el torneo local. Se ubica en la octava posición con 23 unidades. En su último encuentro por la Categoría Primera A le ganó 2-0 a Tolima en el Campín de Bogotá. Los goles fueron de Hugo Rodallega (36′) y Jhoan Torres (81′) para el equipo local.

El ‘expreso rojo’ vive una realidad distinta en la Copa Sudamericana. Está en la segunda casilla con cuatro puntos, al igual que Universitario. En la primera fecha empató 0-0 ante Goiás en condición de visitante. En la segunda jornada, venció 2-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Para su duelo ante la ‘U’, Independiente Santa Fe tendrá una baja: Fabián Sambueza. El centrocampista se hizo expulsar en los últimos minutos del encuentro ante el ‘lobo’. El volante argentino había ingresado en el minuto 71 en lugar de Christian Marrugo.