Katia Palma contó cómo el teatro y la muerte de su padre le cambiaron la vida. (YouTube)

Katia Palma estuvo como invitada en el canal de YouTube de Renzo Schuller y habló de dos momentos importantes que cambiaron su vida. La actriz tuvo que recordar algunas situaciones que marcaron un antes y después durante sus 42 años, como la primera vez que fue invitada a un teatro y el fallecimiento de su padre.

Todo sucedió cuando el conductor le pidió hablar del instante que cambió su perspectiva. “Quiero que me digas el minuto que cambió tu vida. De repente son muchos, pero ese momento que para ti fue como...”, consultó el presentador y a lo que la comediante no tuvo problema en responder, recordando su ingreso a la actuación.

“Cuando me invitan a participar en un programa de televisión fue como una ilusión o ¿qué va a pasar conmigo si acepto?”, comenzó diciendo Katia Palma, para luego enfatizar que fue una invitación al teatro el que hizo un cambio radical. “Me pasó en el teatro. Ese fue el momento, me voy a quedar con eso, cuando me invitan a formar parte de Pataclaun y hacer teatro. Ahí cambió mi vida”.

“Cuando me llaman para hacer teatro, me encantó. Me enamoré del claun, del humor y de todo lo que viene. (Descubriste lo que realmente te gustaba) Sí, claro. Fue un momento que dije ‘wow’ y no paré”, agregó.

Asimismo, la exjurado de ‘Yo Soy’ se sinceró y contó que otro difícil momento que la marcó como ser humano fue la muerte de su progenitor. Katia Palma se quebró al hablar del deceso de su papá y resaltó que fue una situación para la que no estaba preparada; sin embargo, tuvo que asumirlo con valentía.

“Otro momento en mi vida que también me hizo click fue cuando falleció mi papá (...) Y es como que raro (...) No me dejó nada de plata, pero cosas bonitas (...) Pero claro, cuando te pasa ese momento dices que no estás preparado, pero llegas a ese momento estando preparado (...) Te duele, te da pena, pero la vida sigue, ¿no?”, señaló.

Katia Palma contó dos situaciones que le cambiaron la vida. (Captura)

Katia Palma y su divertida anécdota con Renzo Schuller

Katia Palma contó la vez que Renzo Schuller le pidió que lo casara simbólicamente con Alexandra Morales, su actual esposa desde hace 10 años y madre de sus dos hijas. La actriz recordó que el conductor de TV la llamó para pedirle un favor poco después de haber celebrado su matrimonio con su pareja.

“Renzo, una vez estaba tan misio. Se casó y había reventado su monedero. Nos dijo (a Patricia Portocarrero, Saskia Bernaola y a mí) ‘¿Las monjas pueden ir a casarnos?’”, comenzó relatando la comediante, causando las risas del actor.

Katia Palma reveló que nunca recibieron un pago por su interpretación y que tuvieron que ponerse los disfraces en un baño muy pequeño. Pese a las incomodidades por las que pasaron, la comediante resaltó que vivió un momento muy divertido.

“Tuvimos que llevar vestuarios, sin pagarnos el taxi, estábamos maquilladas, hechas unas vedetes, y nos pusimos el traje de monjas para casarlos, de una manera simbólica, a Renzo y a Ali (...) Fue divertido. En el baño cambiándonos”, agregó.