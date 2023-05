El enojo de Paco Bazán contra jugadores de Universitario por fiesta en La Molina: “Se volvieron estúpidos”

Paco Bazán se enojó con jugadores de Universitario por escandalosa fiesta. ATV / El Deportivo en Otra Cancha

“Son una sarta de giles”. Paco Bazán no aguantó la indignación y arremetió contra los jugadores de Universitario de Deportes, quienes fueron captados por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ en una fiesta realizada en la Rinconada Alta de la Molina, a solo dos días del enfrentamiento entre el equipo crema contra Santa Fe por la fecha 3 de la Copa Sudamericana.

El conductor de ‘El Deportivo en Otra Cancha’ cuestionó a Alfonso Barco, Jordan Guivin, Piero Quispe, José Luján y Roberto Siucho por festejar con misteriosas señoritas hasta altas horas de la noche. Dos de ellos tienen pareja y Quispe sufre de una lesión que lo mantiene alejado de las canchas, pero esta no le impidió asistir a la reunión.

“Perdonen, pero son unos pelotudos grandes. Yo también pasé por eso, también he sido futbolista. Estos chicos se sacrifican toda la vida, pierden su infancia y adolescencia. Llegan a primera división y se vuelven estúpidos. Sacrifican su deporte. ¿Qué miércoles hacen Piero Quispe y Alfonso Barco? ¡Tienen 19 años! Vayan a dormir, tomen leche”, señaló en un principio.

Después de ello, criticó duramente a los jugadores que no viajarán a Colombia para enfrentarse contra Santa Fe, ya que, en lugar de recuperarse y mejorar para los siguientes encuentros, prefieren salir de fiesta con los más jóvenes. “Roberto Siucho tiene que agradecer que está en la ‘U’, es casi un exfutbolista que nadie sabía de él en China. ¿Qué hace ahí malogrando a Quispe?”, expresó.

Piero Quispe juega como centrocampista en el Club Universitario de Deportes. (ATV)

Paco Bazán no dudó en resaltar que, debido a actitudes irresponsables como estas, Universitario de Deportes no campeona desde hace varios años.

“¡Juegan el jueves y están primero! Un poquito de respeto con la historia de la ‘U’. La ‘U’ ha ganado tres títulos en 23 años. Hace 10 años que no ganamos un título y ahora que estamos primeros en la Copa Sudamericana hacen una encerrona. No sé si están casados o si tienen hijos, ellos tendrán que rendir cuentas, pero un poco de compromiso y solidaridad con el equipo”, manifestó furioso.

Su mensaje final para el equipo crema: “Valoren su profesión, dejénse de j*der. Perdieron su infancia, adolescencia, no fueron a quinceañeros. Ya llegaron a primera división y empezaron a ganar billete, ¿qué hacen? Respétense a ustedes como profesionales, al equipo, a los hinchas. Vamos a respetar la historia de la ‘U’. ¿Ferrari, tú quieres ser campeón? Sepáralos”.

Paco Bazán se mostró indignado por escandalosa 'encerrona' de los jugadores de Universitario.

Magaly Medina se burló tras ampay a jugadores de la ‘U’

Luego de emitir las comprometedoras imágenes de los futbolistas pertenecientes a Universitario de Deportes, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ tomó con humor la situación de los jugadores, pues cree que su destape los “ayudaría” a ganar en su siguiente encuentro deportivo contra Santa Fe, partido que se disputará este jueves 4 de mayo a las 21:00 horas.

“De repente, pasado mañana [jueves] que les toca jugar meten goles. ¿Quién sabe? Porque ahora dicen que soy la nueva cábala de algunos equipos de fútbol [risas]. Y esto es para que luego no se quejen de que cuando ‘ampayo’ a los de Alianza Lima, soy de la “U”. Y ahora que ‘ampayo’ a los de la “U” me dicen que soy de Alianza Lima. Pero no soy ni del uno ni del otro. Yo solamente quiero ‘ampays’. Me interesan tres rábanos del equipo que sean”, comentó Medina.