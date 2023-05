Brunella Horna sí está embarazada: entrenadora cometió infidencia y confirmó secreto de la conductora

Brunella Horna sí está embarazada, dijo su entrenadora. Instagram

Sin dar mayores detalles, Brunella Horna se despidió de ‘América Hoy’ el pasado 17 de abril. Lo que sí indicó es que se encontraba delicada de salud y que si todo sale bien, más adelante daría una buena noticia al público. Estas palabras aumentaron los rumores de su supuesto embarazo.

Brunella Horna decidió viajar en aquel momento a Chiclayo, para vivir este proceso de recuperación junto a su familia. Días después, la esposa de Richard Acuña ya se encuentra en Lima.

“Es una llamada muy difícil para mí, espero que me entiendan. Quiero iniciar diciendo la verdad, es una llamada para decirles no adiós, sino un hasta pronto. Es lo más difícil que me ha tocado decidir, porque ustedes saben lo que me ha costado este trabajo”, indicó Brunella con la voz entrecortada en aquella ocasión.

Por su parte, los conductores de ‘América Hoy’ lamentaron la situación y dejaron en claro que sabían lo que estaba ocurriendo. “Han sido días duros, les agradezco a ustedes que me han llamado todos los días”, acotó la joven, agradeciéndoles por haber callado su secreto. “Todo mi entorno sabe el proceso que estoy llevando, pero públicamente aún no lo puedo decir”, resaltó a través del hilo telefónico.

Como se recuerda, en primera instancia, la producción indicó que la ausencia de Brunella Horna se debía a que estaba mal de la rodilla.

Brunella Horna se retiró de 'América Hoy'. La conducora indicó que está muy delicada de salud, pero prefirió no detallas de qué se trata. América Hoy.

Rumores de embarazo confirmados

Rodrigo González se refirió a los rumores de embarazo de Brunella Horna. El conductor de ‘Amor y Fuego’ señaló que no era necesario este anuncio, pues solo estaba confirmando el estado de gestación de la rubia. Pero eso no fue todo, la producción se comunicó con la entrenadora de la conductora de TV, quien cometió una infidencia en medio de la entrevista.

“¿Y Brunella está haciendo ejercicios a pesar de su estado de salud?”, preguntó la reportera. “Ahorita no estamos entrenando (...). Estamos evaluando para continuar”, dijo la entrenadora Gabrieli Moreira.

“¿Imagino que le han recomendado por el tema de su bebito?”, le repreguntó la periodista. “Sí, sí, sí, de su bebé”, contestó la entrenadora. De esta manera, confirmó lo que tanto Brunella intentó ocultar.

Cabe indicar que el pasado 27 de abril, los conductores de ‘América Hoy’ visitaron a la esposa de Richard Acuña. Ethel Pozo no dudó en grabar este momento desde que Brunella abrió la puerta de su departamento, logrando que se pudiera ver la barriguita pronunciada de la rubia.