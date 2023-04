Un Cristal que no aguantó más: crisis de resultados, peleas de líderes y una peligrosa amenaza

Sporting Cristal está atravesando una serie de problemas. Incluso ha llevado a su hinchada a amenazar a los jugadores.

Seguramente ningún hincha de Sporting Cristal se imaginó este presente de su equipo a inicios de año. Ni mucho menos cuando le tocó pasar dos dura llaves en el torneo internacional. Pero en el fútbol mandan los resultados, y este nos indica que los ‘celestes’ atraviesan una crisis del que todavía no saben cómo revertirlo.

Te puede interesar: Dónde ver Universitario vs Cristal HOY: canal del partido por fecha 13 de Liga 1 2023

Los ‘cerveceros’ llevan seis partidos seguidos, entre Liga 1 y Copa Libertadores, sin conocer la victoria. Eso ha generado una situación tensa en la interna del plantel y que se reflejó en el duelo ante César Vallejo, en donde Yoshimar Yotún quiso enfrentarse al entrenador brasileño.

Mala racha de Sporting Cristal

El conjunto del Rímac ha entrado en una racha negativa que los ha llevado a alejarse de la lucha por conseguir el Torneo Apertura y complicar su chances para pasar a la siguiente ronda de Copa Libertadores. Todo comenzó con el empate 1-1 ante Deportivo Municipal por la fecha 10. En esa ocasión, los ‘bajopontinos’ comenzaron ganando con un gol en los primeros minutos de Leandro Sosa, pero, a poco de que acabe el primer tiempo, Christopher Olivares puso el empate.

Te puede interesar: Gol de Martín Pérez Guedes para el 1-0 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1

En la siguiente jornada, volvieron a igualar, pero esta vez ante Sport Boys. Los dirigidos por el estratega Tiago Nunes no supieron aprovechar el hombre de más para quedarse con el triunfo. El 24 de abril le tocó jugar ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental. Los ‘cremas’ fueron ampliamente superiores ante su rival y se quedaron con la victoria por un 2-0.

En esos encuentros, el nivel dado por los futbolistas no fue el mejor y, en algunos casos, fueron cuestionados por una gran parte de la hinchada. En su último juego, nuevamente, empataron 1-1 ante César Vallejo y bajaron al séptimo lugar del torneo. Esos resultados los han puesto a diez puntos del líder, Alianza Lima.

Sporting Cristal igualó 1-1 con César Vallejo y alargó mala racha en la Liga 1

Esa mala racha también se reflejó en la Copa Libertadores. En su debut en la fase de grupos, enfrentó a Fluminense en el Estadio Nacional y perdieron 3-1. Si bien se adelantaron en el marcador con el gol de Joao Grimaldo a los 18 minutos, el cuadro brasileño se impuso y acabó quedándose con la victoria.

Te puede interesar: Tabla de posiciones de la Liga 1 tras triunfo de Universitario ante Sporting Cristal

En el siguiente compromiso, los ‘cerveceros’ compitieron ante River Plate. Nuevamente, se adelantaron en el marcador con el tanto de Ignacio da Silva, pero el ‘millonario’ remontó el resultado. A pesar de la expulsión de Enzo Díaz y el golazo de tiro libre de Washington Corozo, en el segundo tiempo no sostuvieron su rendimiento y cayeron 4-2.

El martes 2 de mayo se enfrentarán ante The Strongest de Bolivia en el ‘coloso de José Díaz”. El duelo será a las 21:00 horas y determinará si Sporting Cristal continúa con chances de clasificar a la siguiente ronda del torneo de Conmebol o si queda eliminado en las primeras tres fechas.

Sporting Cristal perdió con River Plate en la segunda fecha de la Copa Libertadores. (River Plate)

Protestas de hinchas de Sporting Cristal

A raíz de la derrota ante Universitario el pasado 24 de abril, los aficionados ‘cerveceros’ decidieron ir a La Florida a protestar por la mala gestión de la directiva. El 27 de abril, 300 personas se reunieron a la afueras del recinto de la institución ‘rimense’.

Diferentes hinchas llevaron pancartas exigiendo la salida de varios futbolistas del plantel: “En Sporting Cristal queremos jugadores que quieran campeonar, no ‘ahuev..’. Fuera Corozo, Loyola, Madrid, Sosa, gracias Brenner. Fuerza Cristal”, se leyó.

La protesta estaba siendo resguardada por 100 efectivos policiales. A las 21:00 horas, los policías empezaron a sacar a los aficionados, pero un grupo se opuso y tuvieron que usar gases lacrimógenos para separar a las personas.

Varios hinchas que estuvieron en ese momento expresaron su indignación por esa acción de la policía. “Estábamos de lo más normal y de la nada comenzaron a tirar gases lacrimógenos. Fue horrible, de verdad, no somos delincuentes”, dijo la simpatizante ‘celeste’ sobre lo vivido en la marcha.

Los aficionados 'cerveceros' acusaron a dirigencia del club de ordenar la represión de la PNP.

Incidente entre Tiago Nunes y Yoshimar Yotún

Tras empatar ante César Vallejo en la jornada 14 de la Liga 1. El director técnico brasileño decidió reunirse con los jugadores para hablar tras el pitazo final del árbitro. El estratega de 43 años les reclamó por su rendimiento ante los ‘poetas’. Uno de los futbolistas que no tomó bien esa charla fue el volante Yoshimar Yotún.

La reacción del exmediocampista de Cruz Azul fue acercarse al entrenador para encararlo, pero varios compañeros tuvieron que detenerlo para evitar que se llega a mayores el incidente. Ese hecho generó que Tiago Nunes se fuera molesto con dirección a los vestuarios.

Los hinchas que estuvieron en ese sector del campo, apoyaron al entrenador brasileño cuando se dirigía a su zona. Todo lo contrario ocurrió con los jugadores, que fueron silbados y les empezaron a tirar objetos por su mal rendimiento.

Discusión entre Tiago Nunes y jugadores de Sporting Cristal grabado desde la tribuna | Twitter

Aficionados invaden las prácticas de Sporting Cristal

El 30 de abril, el plantel ‘celeste’ entrenó en el estadio Nacional, pensando en su partido ante The Strongest por Copa Libertadores. En plena práctica, varios hinchas entraron e interrumpieron el trabajo planificado. Su intención no fue hablar con los jugadores, sino ‘agredirlos’ por los malos resultados que estaban teniendo.

Uno de los objetivos fue Yoshimar Yotún, principal señalado. El volante peruano tuvo que irse, rápidamente, hacia los vestuarios para evitar ser ‘golpeado’. Fue acompañado por el mediocampista Leandro Sosa y el el utilero Miguel Linares.

Varios de sus compañeros detuvieron a los hinchas molestos. Incluso, se tuvo que involucrar el director técnico Tiago Nunes para poder evitar que esas acciones acaben en un accidente.

El volante se encontraba entrenando en el Estadio Nacional con el cuadro 'rimense' y fue perseguido por fanáticos por mal momento del equipo. (Video: Denilson Barrenechea)

Conferencia de prensa de Tiago Nunes

A los pocos minutos de lo ocurrido en el entrenamiento, el entrenador Tiago Nunes salió a hablar en una conferencia de prensa programada por la institución ‘rimense’. El director técnico de 43 años confirmó que continuará en su cargo en el elenco ‘cervecero’. Además, defendió a Yoshimar Yotún de las críticas que sufrió en los últimos días y lo respaldó como el capitán del equipo.

“Puse mi cargo a disposición. Y lo hice porque hay cosas en el fútbol que se deben cambiar. Los cambios de entrenador ayudan al club. Pensé en el bien del club para un cambio a corto plazo. Y creo a muerte en este proyecto. El presidente no aceptó que yo salga. Tuve una charla directa con Yoshimar Yotún. Entonces me siento respaldado. Y sí, soy el entrenador de Sporting Cristal. Nunca he renunciado”, afirmó el estratega brasileño.

“Los jugadores tienen que escuchar a su entrenador. Los ‘haters’ están en todas partes. La hinchada tiene que respaldar a todo el equipo, y no solo a mí. Yo salgo a defender a ellos. Yo hablé con Yotún: es un jugador que merece respeto, un jugador peruano y mundialista. Yo me identifico con él, por eso es el capitán del equipo. Vamos a sacar esto adelante”, manifestó.