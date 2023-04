Qué hará Verónica Linares con su vestido de novia: periodista sorprendió con su revelación

Verónica Linares reveló lo que hará con su vestido de novia. (Instagram)

Verónica Linares ha acaparado las portadas de los medios de comunicación con la celebración de su matrimonio religioso. La noche del último viernes 28 de abril la periodista llegó al altar para contraer matrimonio con Alfredo Rivero, su pareja desde hace 13 años y el padre de sus dos hijos.

La presentadora de noticias estuvo compartiendo en sus redes sociales las previas al mágico momento, pues quiso estar en constante comunicación con sus fieles seguidores. A través de su cuenta oficial de Instagram, la comunicadora publicó desde su llegada al lujoso hotel donde se preparó hasta su regreso al hospedaje para una sesión de fotos.

Tras terminar la ceremonia, Verónica Linares comenzó una transmisión en vivo para contar cómo se sentía y agradecer las muestras de cariño que recibió durante el día. En medio de su conversación con los usuarios, la conductora de América TV reveló lo que iba a hacer con su vestido de novia.

Cuando la periodista se encontraba en su habitación frente al espejo enseñando el traje que diseñó la artista peruana María Ximena, un cibernauta le preguntó por su vestimenta. Verónica Linares lució el clásico vestido blanco con escote en V y aplicaciones de encaje en la parte superior. Debajo de la cintura llevó un largo tul voluminoso en corte princesa. Su velo llegó hasta el suelo.

“Guardarlo de recuerdo. No para Antonia (su hija) porque cuando se case, dentro de 30 años, cómo será. ¿Lo sorteo? ¿Qué dicen?. De repente lo puedo sortear para alguna novia”, dijo causando sorpresa entre los internautas que la estaban viendo.

Verónica Linares estuvo preocupada por su acosador

Verónica Linares expresó su felicidad desde antes que se ponga su vestido blanco. A través de las historias de su Instagram, la presentadora compartió todo lo que sucedía previo al gran momento; sin embargo, había algo que la preocupaba y no la dejaba estar tranquila: la posible presencia de su acosador Winston Ezequiel Manrique Canales.

Como se recuerda, Verónica Linares decidió denunciar ante las autoridades a Winston Manrique luego de que intentara golpear a su esposo. Este hecho ocasionó que la periodista haga público el caso de hostigamiento que está viviendo por culpa de este hombre que cree que ella es su pareja. Sin embargo, no pudo ser retenido por mucho tiempo debido a que es un hombre con alteraciones mentales.

Infobae se comunicó con Verónica Linares para conocer un poco más sobre su inquietud, pues nada podía asegurarle que el sujeto no se iba a presentar en su boda. La conductora de América Televisión temió que el hombre que la ha estado persiguiendo por dos años arruine su felicidad. Incluso, pensó en contratar personal de seguridad para que vigile la zona.

“Yo estaba un poco preocupada por este señor (Winston) que fue durante dos años que no dije nada porque sabía que era una situación delicada, me daba mucha pena. Tuve que contarlo porque se puso un poco agresivo la última vez con mi esposo y como estábamos tan cerca al matrimonio, temíamos que él trate de ir. Iba a ser un momento incómodo, íbamos a tener que contratar persona de seguridad... felizmente no sucedió y todo muy bien”, dijo en conversación con nuestro medio.