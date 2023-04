Desgarrador festejo de Rodrigo Salinas en Atlético Grau vs Cusco FC por Liga 1

Atlético Grau enfrentó a Cusco FC por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1

Emoción a ‘flor de piel’. Rodrigo Salinas marcó el 1-0 para Atlético Grau contra Cusco FC en el estadio Municipal de Bernal y en la celebración de su gol se vivió un emotivo momento. El delantero argentino rompió en llanto tras dedicarle la anotación a su recién fallecida madre.

En el tiempo agregado de la primera etapa, exactamente en el minuto 45+2, el volante Axel Moyano mandó un centró medido al área cusqueña que superó a toda la defensa y luego de que Horacio Benincasa no pudiera rechazar el balón con golpe de cabeza, el ‘Potro’ Salinas conectó, libre de marca, un gran testarazo al segundo palo del golero Daniel Ferreyra.

Ni bien el esférico tocó la red, el espigado atacante alzó los brazos y miró al cielo con evidente emoción, mandó un beso en memoria de su difunta progenitora, no logrando contener las lágrimas. El experimentado futbolista de 36 años se tapó el rostro y, mientras era abrazado por Luis ‘Leche’ Álvarez, se arrodilló en el césped y dio rienda suelta a sus emociones.

Uno a uno sus compañeros fueron a consolarlo, mientras que los presentes en el recinto deportivo le brindaron calurosos aplausos en señal de respeto. El sensible acto culminó con un fuerte abrazo entre el goleador y Ray Sandoval. La diana frente a los ‘negro y dorados’ fuera la primera del capitán ‘albo’ en la presente Liga 1 2023.

El apoyo incondicional de Atlético Grau a Rodrigo Salinas

En uno de las etapas más díficiles en la vida de cualquier ser humano, Atlético Grau tuvo un comportamiento ejemplar con uno de sus referentes, permitiendo que viaje semanas antes del fallecimiento de su madre y pueda compartir con ella.

Cuando se produjo el deceso, este fue el sentido mensaje que publicó el elenco norteño en todas sus redes sociales. “El Club Atlético Grau de Piura envia sus condolencias a nuestro jugador, Rodrigo Salinas, por el sensible fallecimiento de su madre. Resignación y muchas fuerzas a Rodrigo y su familia en tan duro momento. Toda la familia ‘alba’ lamenta dicho suceso y los acompaña en su pesar. Que descanse en paz”.

Rodrigo Salinas y sus palabras tras el gol

Rodrigo Salinas, quien fue elegido figura del partido en la victoria 3-0 de Atlético Grau sobre Cusco FC, brindó declaraciones tras el juego y habló sobre su dolido festejo, detallando los complicados meses que le tocó vivir, que le privaron incluso de hacer la pretemporada.

“Muy emotivo, hace poquito perdí a mi mamá, me cuesta mucho porque no solo es un estrés sentimental. Me perdí la pretemporada, cuando todos mis compañeros estaban compitiendo, yo estaba pasando un momento muy duro. Eso requiere una merma física, mental. Volver a mis casi 37 años no es fácil, pero la ayuda de mi mujer, mi familia, los chicos (compañeros), de toda la institución tienen un gran valor para mí”, declaró para Liga 1 Max.

También se refirió al triunfo de su escuadra, que volvió a ganar después de tres fechas. “Sabíamos que era un rival complicado, pero los tres puntos tienen más valor por el pasado cercano que venimos atravesando. Se nos venía cerrando el arco, veníamos sacando empates y queríamos una victoria. Lo hicimos de una buena manera, siendo superiores y eso nos deja muy tranquilos”.